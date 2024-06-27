Медведев пригрозил войной в ответ на конфискацию российских активов

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Конфискация российских активов может привести к непоправимым последствиям, заявил Дмитрий Медведев
Конфискация российских активов может привести к непоправимым последствиям, заявил Дмитрий Медведев Фото:
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Конфискация российских активов может быть расценена как акт агрессии и даже повод для войны. Такое заявление на Петербургском международном юридическом форуме сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Исполнение незаконного и недействительного ареста любого должностного лица или собственности может стать актом объявления войны и повлечь за собой так называемый „casus belli“», — заявил Медведев. Трансляцию форума ведет телеканал «Россия 24». Медведев подчеркнул, что право собственности является фундаментальным и неприкосновенным.

Российские активы, замороженные Западом, скорее всего, потеряны для России надолго, а возможно и навсегда, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев. По его словам, маловероятен возврат этих средств в обозримом будущем. Конфискация российских активов странами G7 может привести к потерям организации почти в 83 миллиарда долларов, передает «Национальная служба новостей». 

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Конфискация российских активов может быть расценена как акт агрессии и даже повод для войны. Такое заявление на Петербургском международном юридическом форуме сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Исполнение незаконного и недействительного ареста любого должностного лица или собственности может стать актом объявления войны и повлечь за собой так называемый „casus belli“», — заявил Медведев. Трансляцию форума ведет телеканал «Россия 24». Медведев подчеркнул, что право собственности является фундаментальным и неприкосновенным. Российские активы, замороженные Западом, скорее всего, потеряны для России надолго, а возможно и навсегда, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев. По его словам, маловероятен возврат этих средств в обозримом будущем. Конфискация российских активов странами G7 может привести к потерям организации почти в 83 миллиарда долларов, передает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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