Байден признал неготовность к переговорам с Путиным

Байден не считает разговор с Путиным целесообразным
Президент США Джо Байден заявил, что пока что не готов беседовать со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
«У меня прямо сейчас нет веских причин говорить с Путиным», — сказал Байден, слова которого приводит ТАСС. По мнению американского лидера, переговоры ничего не изменят.
Последний раз лидеры России и Соединенных Штатов созванивались 12 февраля. Во время той беседы Путин заявил Байдену, что поддержка ВСУ является ошибкой Вашингтона.
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