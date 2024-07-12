Байден признал неготовность к переговорам с Путиным

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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Байден не считает разговор с Путиным целесообразным Фото:

Президент США Джо Байден заявил, что пока что не готов беседовать со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

«У меня прямо сейчас нет веских причин говорить с Путиным», — сказал Байден, слова которого приводит ТАСС. По мнению американского лидера, переговоры ничего не изменят.

Последний раз лидеры России и Соединенных Штатов созванивались 12 февраля. Во время той беседы Путин заявил Байдену, что поддержка ВСУ является ошибкой Вашингтона.

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Президент США Джо Байден заявил, что пока что не готов беседовать со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО. «У меня прямо сейчас нет веских причин говорить с Путиным», — сказал Байден, слова которого приводит ТАСС. По мнению американского лидера, переговоры ничего не изменят. Последний раз лидеры России и Соединенных Штатов созванивались 12 февраля. Во время той беседы Путин заявил Байдену, что поддержка ВСУ является ошибкой Вашингтона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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