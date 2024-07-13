Политолог Ознобищев рассказал о плане Путина перед приходом к власти Трампа

Политолог Ознобищев: Путин решает международные вопросы до выборов в США

13 июля 2024 в 08:42 Размер текста - 17 +

Владимир Путин стремится решить вопросы международных отношений и украинского конфликта до выборов президента в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин стремится решить ключевые вопросы международных отношений и украинского конфликта до президентских выборов в США. Об этом URA.RU сообщил директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. По его словам, один из главных кандидатов на пост президента, Дональд Трамп, непредсказуем и никто не знает, как он может повести себя, придя к власти. «Американские выборы непредсказуемы… Если победит Дональд Трамп, это не означает решения проблемы в один день… Поэтому Путину во время встреч с ключевыми политическими игроками важно проработать хотя бы те вопросы, которые при жестком и решительном Трампе разрулить будет сложнее», — пояснил политолог. Ознобищев напомнил, что во время предыдущего срока Дональда Трампа произошло разрушение системы контроля над вооружениями, инициированное самим Трампом, а это делает переговоры с ним сложнее. Политолог подчеркнул, что хотя Путин не может быть уверен в возможности перевода конфликта на мирные переговоры до американских выборов, он создает условия, которые могут привести к завершению конфликта на условиях, выгодных России. «Президент все это проговаривает, потому что не может быть уверен в том, как будет действовать Трамп, если вернется в Белый дом. Никто не может гарантировать, что он не завалит Украину вооружением», — считает Ознобищев. Подробнее о планах российского главы Владимира Путина перед выборами президента США читайте в материале URA.RU. Как объяснили аналитики, за несколько месяцев до президентских выборов в Штатах Путин пытается сформировать наиболее выгодные для России условия как на поле боя, так и по внешнему контуру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин стремится решить ключевые вопросы международных отношений и украинского конфликта до президентских выборов в США. Об этом URA.RU сообщил директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. По его словам, один из главных кандидатов на пост президента, Дональд Трамп, непредсказуем и никто не знает, как он может повести себя, придя к власти. «Американские выборы непредсказуемы… Если победит Дональд Трамп, это не означает решения проблемы в один день… Поэтому Путину во время встреч с ключевыми политическими игроками важно проработать хотя бы те вопросы, которые при жестком и решительном Трампе разрулить будет сложнее», — пояснил политолог. Ознобищев напомнил, что во время предыдущего срока Дональда Трампа произошло разрушение системы контроля над вооружениями, инициированное самим Трампом, а это делает переговоры с ним сложнее. Политолог подчеркнул, что хотя Путин не может быть уверен в возможности перевода конфликта на мирные переговоры до американских выборов, он создает условия, которые могут привести к завершению конфликта на условиях, выгодных России. «Президент все это проговаривает, потому что не может быть уверен в том, как будет действовать Трамп, если вернется в Белый дом. Никто не может гарантировать, что он не завалит Украину вооружением», — считает Ознобищев. Подробнее о планах российского главы Владимира Путина перед выборами президента США читайте в материале URA.RU. Как объяснили аналитики, за несколько месяцев до президентских выборов в Штатах Путин пытается сформировать наиболее выгодные для России условия как на поле боя, так и по внешнему контуру.