СК заинтересовался убийством раненого бойца РФ «Азовом»*

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Последствия пожара в кино-концертном театре "Космос". Екатеринбург, охрана правопорядка, следственный комитет рф, сотрудник ск
СК РФ проведет расследование по делу о ранении мирного жителя ДНР и расстреле военнопленного РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет России планирует расследовать дело о ранении мирного жителя ДНР в результате детонации взрывного устройства. Также расследование будет проводиться по делу о расстреле пленного военного России боевиками «Азов»* (признан экстремистской и террористической организацией).

«Следователи СК России будут расследовать очередное преступление ВФУ против мирного жителя Донецкой Народной Республики», — передает ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что также будут выяснены обстоятельства расстрела российского военнопленного.

По информации органов исполнительной власти ДНР, мирный житель пострадал в результате взрыва неустановленного предмета в Шахтерском районе. Кроме того, в Интернете появилось видео, опубликованное боевиками националистического полка «Азов», на котором зафиксирован расстрел российского солдата, находившегося в плену.

Ранее газета The New York Times написала, что военные ВСУ убили раненого российского пленного, который просил предоставить ему медицинскую помощь. Это произошло на глазах медика Каспара Гроссе, он выразил свое возмущение насчет этой трагедии. В Женевской конвенции также прописано о запрете расправ над военнопленными.

В свою очередь, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ответить Украине за подобные действия. Он привел стих поэта Константина Симонова «Убей его! (Если дорог тебе твой дом)» в качестве подтверждения своей точки зрения.

*«Азов» признан экстремистской и террористической организацией.

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Следственный комитет России планирует расследовать дело о ранении мирного жителя ДНР в результате детонации взрывного устройства. Также расследование будет проводиться по делу о расстреле пленного военного России боевиками «Азов»* (признан экстремистской и террористической организацией). «Следователи СК России будут расследовать очередное преступление ВФУ против мирного жителя Донецкой Народной Республики», — передает ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что также будут выяснены обстоятельства расстрела российского военнопленного. По информации органов исполнительной власти ДНР, мирный житель пострадал в результате взрыва неустановленного предмета в Шахтерском районе. Кроме того, в Интернете появилось видео, опубликованное боевиками националистического полка «Азов», на котором зафиксирован расстрел российского солдата, находившегося в плену. Ранее газета The New York Times написала, что военные ВСУ убили раненого российского пленного, который просил предоставить ему медицинскую помощь. Это произошло на глазах медика Каспара Гроссе, он выразил свое возмущение насчет этой трагедии. В Женевской конвенции также прописано о запрете расправ над военнопленными. В свою очередь, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ответить Украине за подобные действия. Он привел стих поэта Константина Симонова «Убей его! (Если дорог тебе твой дом)» в качестве подтверждения своей точки зрения. *«Азов» признан экстремистской и террористической организацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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