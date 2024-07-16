Захарова: в РФ не обсуждают исключение Вэнса из стоп-листа

16 июля 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Захарова рассказала, что позиция по Вэнсу у РФ не изменилась Фото: Георгий Бергал © URA.RU Исключение сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса из санкционного стоп-листа России не обсуждается, несмотря на его номинацию экс-президентом США Дональдом Трампом на пост вице-президента. Такую информацию предоставила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Этот вопрос не стоит на повестке», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о возможности снятия санкций с Вэнса. Ее слова приводит ТАСС. В мае 2023 года МИД России опубликовал список из 500 американцев, которым запрещен въезд в РФ. Это было ответной мерой на санкции, введенные администрацией президента США Джо Байдена. Среди запрещенных к въезду оказался и Джеймс Дэвид Вэнс. Кто такой Вэнс, и по какой причине Трамп выдвинул его в качестве кандидата на пост вице-президента — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исключение сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса из санкционного стоп-листа России не обсуждается, несмотря на его номинацию экс-президентом США Дональдом Трампом на пост вице-президента. Такую информацию предоставила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Этот вопрос не стоит на повестке», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о возможности снятия санкций с Вэнса. Ее слова приводит ТАСС. В мае 2023 года МИД России опубликовал список из 500 американцев, которым запрещен въезд в РФ. Это было ответной мерой на санкции, введенные администрацией президента США Джо Байдена. Среди запрещенных к въезду оказался и Джеймс Дэвид Вэнс. Кто такой Вэнс, и по какой причине Трамп выдвинул его в качестве кандидата на пост вице-президента — в материале URA.RU.