Захарова: в РФ не обсуждают исключение Вэнса из стоп-листа

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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария, топ
Захарова рассказала, что позиция по Вэнсу у РФ не изменилась Фото:

Исключение сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса из санкционного стоп-листа России не обсуждается, несмотря на его номинацию экс-президентом США Дональдом Трампом на пост вице-президента. Такую информацию предоставила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Этот вопрос не стоит на повестке», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о возможности снятия санкций с Вэнса. Ее слова приводит ТАСС.

В мае 2023 года МИД России опубликовал список из 500 американцев, которым запрещен въезд в РФ. Это было ответной мерой на санкции, введенные администрацией президента США Джо Байдена. Среди запрещенных к въезду оказался и Джеймс Дэвид Вэнс. Кто такой Вэнс, и по какой причине Трамп выдвинул его в качестве кандидата на пост вице-президента — в материале URA.RU.

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Исключение сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса из санкционного стоп-листа России не обсуждается, несмотря на его номинацию экс-президентом США Дональдом Трампом на пост вице-президента. Такую информацию предоставила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Этот вопрос не стоит на повестке», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о возможности снятия санкций с Вэнса. Ее слова приводит ТАСС. В мае 2023 года МИД России опубликовал список из 500 американцев, которым запрещен въезд в РФ. Это было ответной мерой на санкции, введенные администрацией президента США Джо Байдена. Среди запрещенных к въезду оказался и Джеймс Дэвид Вэнс. Кто такой Вэнс, и по какой причине Трамп выдвинул его в качестве кандидата на пост вице-президента — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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