Захарова: в РФ не обсуждают исключение Вэнса из стоп-листа

Исключение сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса из санкционного стоп-листа России не обсуждается, несмотря на его номинацию экс-президентом США Дональдом Трампом на пост вице-президента. Такую информацию предоставила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Этот вопрос не стоит на повестке», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о возможности снятия санкций с Вэнса. Ее слова приводит ТАСС.
В мае 2023 года МИД России опубликовал список из 500 американцев, которым запрещен въезд в РФ. Это было ответной мерой на санкции, введенные администрацией президента США Джо Байдена. Среди запрещенных к въезду оказался и Джеймс Дэвид Вэнс. Кто такой Вэнс, и по какой причине Трамп выдвинул его в качестве кандидата на пост вице-президента — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.