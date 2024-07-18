Зампред Госдумы призвал выслать из страны мигрантов, напавших на подростка в Санкт-Петербурге

Зампред ГД обратился в МВД из-за нападения подростков-мигрантов в Петербурге

18 июля 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Борис Чернышов считает, что подростков-мигрантов, избивших сверстника, нужно выслать из страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с призывом выслать из страны мигрантов, избивших молодого человека в Санкт-Петербурге. Недавно в северной столице четверо подростков напала на сверстника из-за его внешнего вида. «Если выяснится, что подростки — иностранцы, они должны быть водворены из страны вместе со своими семьями, которые не удосужились объяснить им правила поведения в России. Если они успели получить гражданство, то в соответствии со 138 ФЗ „О гражданстве РФ“ необходимо инициировать его отзыв», — написал Чернышов Колокольцеву. Документ есть в распоряжении URA.RU. Зампред Госдумы также подчеркнул, что подобное поведение представляет собой форму силового насаждения другой культуры, стремление «перевоспитать» граждан. Именно поэтому, по его мнению, такие инциденты должны караться жестко и публично. Следственный комитет уже возбудил дело. Трое из четырех нападавших скрылись с места преступления, но одного из них позже задержали. Им оказался 14-летний гражданин Узбекистана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с призывом выслать из страны мигрантов, избивших молодого человека в Санкт-Петербурге. Недавно в северной столице четверо подростков напала на сверстника из-за его внешнего вида. «Если выяснится, что подростки — иностранцы, они должны быть водворены из страны вместе со своими семьями, которые не удосужились объяснить им правила поведения в России. Если они успели получить гражданство, то в соответствии со 138 ФЗ „О гражданстве РФ“ необходимо инициировать его отзыв», — написал Чернышов Колокольцеву. Документ есть в распоряжении URA.RU. Зампред Госдумы также подчеркнул, что подобное поведение представляет собой форму силового насаждения другой культуры, стремление «перевоспитать» граждан. Именно поэтому, по его мнению, такие инциденты должны караться жестко и публично. Следственный комитет уже возбудил дело. Трое из четырех нападавших скрылись с места преступления, но одного из них позже задержали. Им оказался 14-летний гражданин Узбекистана.