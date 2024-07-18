Зампред Госдумы призвал выслать из страны мигрантов, напавших на подростка в Санкт-Петербурге

Зампред ГД обратился в МВД из-за нападения подростков-мигрантов в Петербурге
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Представление Президентом России Владимиром Путиным Дмитрия Медведева на должность Премьер-министра в Государственной Думе. Москва, жириновский владимир, чернышов борис
Борис Чернышов считает, что подростков-мигрантов, избивших сверстника, нужно выслать из страны Фото:

Заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с призывом выслать из страны мигрантов, избивших молодого человека в Санкт-Петербурге. Недавно в северной столице четверо подростков напала на сверстника из-за его внешнего вида.

«Если выяснится, что подростки — иностранцы, они должны быть водворены из страны вместе со своими семьями, которые не удосужились объяснить им правила поведения в России. Если они успели получить гражданство, то в соответствии со 138 ФЗ „О гражданстве РФ“ необходимо инициировать его отзыв», — написал Чернышов Колокольцеву. Документ есть в распоряжении URA.RU.

Зампред Госдумы также подчеркнул, что подобное поведение представляет собой форму силового насаждения другой культуры, стремление «перевоспитать» граждан. Именно поэтому, по его мнению, такие инциденты должны караться жестко и публично.

Следственный комитет уже возбудил дело. Трое из четырех нападавших скрылись с места преступления, но одного из них позже задержали. Им оказался 14-летний гражданин Узбекистана.

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Заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с призывом выслать из страны мигрантов, избивших молодого человека в Санкт-Петербурге. Недавно в северной столице четверо подростков напала на сверстника из-за его внешнего вида. «Если выяснится, что подростки — иностранцы, они должны быть водворены из страны вместе со своими семьями, которые не удосужились объяснить им правила поведения в России. Если они успели получить гражданство, то в соответствии со 138 ФЗ „О гражданстве РФ“ необходимо инициировать его отзыв», — написал Чернышов Колокольцеву. Документ есть в распоряжении URA.RU. Зампред Госдумы также подчеркнул, что подобное поведение представляет собой форму силового насаждения другой культуры, стремление «перевоспитать» граждан. Именно поэтому, по его мнению, такие инциденты должны караться жестко и публично. Следственный комитет уже возбудил дело. Трое из четырех нападавших скрылись с места преступления, но одного из них позже задержали. Им оказался 14-летний гражданин Узбекистана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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