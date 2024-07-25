Задержан участник ДТП, в котором погиб сын саратовского губернатора

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Силами МВД задержан 19-летний водитель "Лада Гранта" (архивное фото)
Силами МВД задержан 19-летний водитель "Лада Гранта" (архивное фото) Фото:

Участник ДТП, в котором погиб сын саратовского губернатора Романа Бусаргина Иван, задержан. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Саратовской области.

«19-летний водитель автомобиля Lada Granta задержан в рамках статьи 91 УПК РФ», — говорится в сообщении МВД. Там добавили, что задержание было осуществлено следователем ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области. Это мероприятие проведено с целью последующего определения меры пресечения, заключили в МВД.

В понедельник, 22 июня, в Саратове в ДТП погибли два человека, среди которых 17-летний сын губернатора Роман Бусаргина, Иван. Авария произошла около 16:00 на улице Соколовой. Подробности инцидента — в материале URA.RU. Роман Бусаргин поблагодарил жителей за поддержку после трагического ДТП с его сыном и сообщил о возвращении к работе, передает 360.ru

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Участник ДТП, в котором погиб сын саратовского губернатора Романа Бусаргина Иван, задержан. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Саратовской области. «19-летний водитель автомобиля Lada Granta задержан в рамках статьи 91 УПК РФ», — говорится в сообщении МВД. Там добавили, что задержание было осуществлено следователем ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области. Это мероприятие проведено с целью последующего определения меры пресечения, заключили в МВД. В понедельник, 22 июня, в Саратове в ДТП погибли два человека, среди которых 17-летний сын губернатора Роман Бусаргина, Иван. Авария произошла около 16:00 на улице Соколовой. Подробности инцидента — в материале URA.RU. Роман Бусаргин поблагодарил жителей за поддержку после трагического ДТП с его сыном и сообщил о возвращении к работе, передает 360.ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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