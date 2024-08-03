Солист Limp Bizkit признался, что скучает по фанатам из России

Дерст надеется на скорое посещение России и встречу с фанатамиФото: Isaac Fontana/EPA/TASS
Солист ню-метал-группы Limp Bizkit Фред Дерст опубликовал послание для своих российских фанатов, в котором заявил, что скучает по ним. Он также понадеялся в будущем увидеться с поклонниками.
«Приветствую всех. Привет. Я скучаю по всем вам, передаю всем положительные эмоции и заряд бодрости», — заявил Дерст в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте» Он добавил, что на данный момент находится с группой в Лосервилльском туре по США. Также Фред выразил надежду, что в скором времени сможет увидеться с российскими фанатами.
Ранее сообщалось, что солист Limp Bizkit подал на развод со своей женой Ксенией Берязевой. Пара разошлась в конце июля после шести лет брака. Отмечается, что женщина обращалась к Дерсту за финансовой поддержкой после развода, но музыкант отказал ей в этом.
Пара тайно поженилась в 2012 году, для мужчины это был третий по счету брак. Совместных детей у пары не было. Брак с Ксенией повлиял на решение Фреда Дерста о получении российского гражданства, он таже публично стал поддерживать Крым. В результате украинские спецслужбы закрыли артисту въезд в страну, а музыку Limp Bizkit запретили на территории Украины.
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Солист ню-метал-группы Limp Bizkit Фред Дерст опубликовал послание для своих российских фанатов, в котором заявил, что скучает по ним. Он также понадеялся в будущем увидеться с поклонниками. «Приветствую всех. Привет. Я скучаю по всем вам, передаю всем положительные эмоции и заряд бодрости», — заявил Дерст в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте» Он добавил, что на данный момент находится с группой в Лосервилльском туре по США. Также Фред выразил надежду, что в скором времени сможет увидеться с российскими фанатами. Ранее сообщалось, что солист Limp Bizkit подал на развод со своей женой Ксенией Берязевой. Пара разошлась в конце июля после шести лет брака. Отмечается, что женщина обращалась к Дерсту за финансовой поддержкой после развода, но музыкант отказал ей в этом. Пара тайно поженилась в 2012 году, для мужчины это был третий по счету брак. Совместных детей у пары не было. Брак с Ксенией повлиял на решение Фреда Дерста о получении российского гражданства, он таже публично стал поддерживать Крым. В результате украинские спецслужбы закрыли артисту въезд в страну, а музыку Limp Bizkit запретили на территории Украины.