Солист Limp Bizkit признался, что скучает по фанатам из России

03 августа 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Дерст надеется на скорое посещение России и встречу с фанатами Фото: Isaac Fontana/EPA/TASS Солист ню-метал-группы Limp Bizkit Фред Дерст опубликовал послание для своих российских фанатов, в котором заявил, что скучает по ним. Он также понадеялся в будущем увидеться с поклонниками. «Приветствую всех. Привет. Я скучаю по всем вам, передаю всем положительные эмоции и заряд бодрости», — заявил Дерст в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте» Он добавил, что на данный момент находится с группой в Лосервилльском туре по США. Также Фред выразил надежду, что в скором времени сможет увидеться с российскими фанатами. Ранее сообщалось, что солист Limp Bizkit подал на развод со своей женой Ксенией Берязевой. Пара разошлась в конце июля после шести лет брака. Отмечается, что женщина обращалась к Дерсту за финансовой поддержкой после развода, но музыкант отказал ей в этом. Пара тайно поженилась в 2012 году, для мужчины это был третий по счету брак. Совместных детей у пары не было. Брак с Ксенией повлиял на решение Фреда Дерста о получении российского гражданства, он таже публично стал поддерживать Крым. В результате украинские спецслужбы закрыли артисту въезд в страну, а музыку Limp Bizkit запретили на территории Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солист ню-метал-группы Limp Bizkit Фред Дерст опубликовал послание для своих российских фанатов, в котором заявил, что скучает по ним. Он также понадеялся в будущем увидеться с поклонниками. «Приветствую всех. Привет. Я скучаю по всем вам, передаю всем положительные эмоции и заряд бодрости», — заявил Дерст в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте» Он добавил, что на данный момент находится с группой в Лосервилльском туре по США. Также Фред выразил надежду, что в скором времени сможет увидеться с российскими фанатами. Ранее сообщалось, что солист Limp Bizkit подал на развод со своей женой Ксенией Берязевой. Пара разошлась в конце июля после шести лет брака. Отмечается, что женщина обращалась к Дерсту за финансовой поддержкой после развода, но музыкант отказал ей в этом. Пара тайно поженилась в 2012 году, для мужчины это был третий по счету брак. Совместных детей у пары не было. Брак с Ксенией повлиял на решение Фреда Дерста о получении российского гражданства, он таже публично стал поддерживать Крым. В результате украинские спецслужбы закрыли артисту въезд в страну, а музыку Limp Bizkit запретили на территории Украины.