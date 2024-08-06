Ученые выяснили, как просмотр Олимпийских игр дома поможет похудеть

MailOnline: за просмотром Олимпийских игр по ТВ активные зрители худеют
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Город во время ЧМ. Екатеринбург, экран, болельщики, бар, трансляция, американка
Зрители могут сжечь до 540 калорий за 90 минут Фото:

Простой просмотр Олимпийских игр по телевизору может помочь вам похудеть. Об этом сообщили в исследовании Университета Лафборо.

«По данным исследования, зрители могут сжечь до 540 калорий за 90 минут. Для сравнения: это эквивалентно 45-минутной пробежке!» — пишут в MailOnline. Исследования показывают, что даже незначительная физическая активность в виде сидения и активного реагирования на события матча, может способствовать сжиганию калорий.

Болельщик весом 80 кг, смотрящий 90-минутный футбольный матч, может сжечь до 540 калорий. Для человека — это вполне реалистичная цифра, особенно если учесть, что активные эмоции и движения могут значительно повысить уровень метаболизма.

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Простой просмотр Олимпийских игр по телевизору может помочь вам похудеть. Об этом сообщили в исследовании Университета Лафборо. «По данным исследования, зрители могут сжечь до 540 калорий за 90 минут. Для сравнения: это эквивалентно 45-минутной пробежке!» — пишут в MailOnline. Исследования показывают, что даже незначительная физическая активность в виде сидения и активного реагирования на события матча, может способствовать сжиганию калорий. Болельщик весом 80 кг, смотрящий 90-минутный футбольный матч, может сжечь до 540 калорий. Для человека — это вполне реалистичная цифра, особенно если учесть, что активные эмоции и движения могут значительно повысить уровень метаболизма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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