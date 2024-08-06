Ученые выяснили, как просмотр Олимпийских игр дома поможет похудеть

MailOnline: за просмотром Олимпийских игр по ТВ активные зрители худеют

06 августа 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Зрители могут сжечь до 540 калорий за 90 минут Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Простой просмотр Олимпийских игр по телевизору может помочь вам похудеть. Об этом сообщили в исследовании Университета Лафборо. «По данным исследования, зрители могут сжечь до 540 калорий за 90 минут. Для сравнения: это эквивалентно 45-минутной пробежке!» — пишут в MailOnline . Исследования показывают, что даже незначительная физическая активность в виде сидения и активного реагирования на события матча, может способствовать сжиганию калорий. Болельщик весом 80 кг, смотрящий 90-минутный футбольный матч, может сжечь до 540 калорий. Для человека — это вполне реалистичная цифра, особенно если учесть, что активные эмоции и движения могут значительно повысить уровень метаболизма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Простой просмотр Олимпийских игр по телевизору может помочь вам похудеть. Об этом сообщили в исследовании Университета Лафборо. «По данным исследования, зрители могут сжечь до 540 калорий за 90 минут. Для сравнения: это эквивалентно 45-минутной пробежке!» — пишут в MailOnline. Исследования показывают, что даже незначительная физическая активность в виде сидения и активного реагирования на события матча, может способствовать сжиганию калорий. Болельщик весом 80 кг, смотрящий 90-минутный футбольный матч, может сжечь до 540 калорий. Для человека — это вполне реалистичная цифра, особенно если учесть, что активные эмоции и движения могут значительно повысить уровень метаболизма.