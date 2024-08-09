Звезду National Geographic посадили на 10 лет за изнасилование животных

09 августа 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Зоолог Адам Бриттон насиловал собак на камеру Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Британский зоолог Адам Бриттон, работавший на телеканал «Би-Би-си» и телевизионную сеть National Geographic, признал свою вину по делу об изнасиловании животных. Его приговорили к 10 годам тюрьмы за зоофилию. «В Великобритании известный телеведущий и зоолог признал свою вину по 56 пунктам обвинения в изнасиловании животных. <…> За свои преступления он проведет 10 лет в тюрьме», — пишет NEWS.ru . Бриттон за 18 месяцев до ареста в апреле 2022 года изнасиловал 42 собаки, 39 из которых убил. Пытки он снимал на камеру и выкладывал в сеть, благодаря чему его поймали. Зоолог искал собак на площадке Gumtree Australia. Так, ему отдавали под опеку животных, над которыми тот издевался. Он также насиловал двух своих швейцарских овчарок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британский зоолог Адам Бриттон, работавший на телеканал «Би-Би-си» и телевизионную сеть National Geographic, признал свою вину по делу об изнасиловании животных. Его приговорили к 10 годам тюрьмы за зоофилию. «В Великобритании известный телеведущий и зоолог признал свою вину по 56 пунктам обвинения в изнасиловании животных. <…> За свои преступления он проведет 10 лет в тюрьме», — пишет NEWS.ru. Бриттон за 18 месяцев до ареста в апреле 2022 года изнасиловал 42 собаки, 39 из которых убил. Пытки он снимал на камеру и выкладывал в сеть, благодаря чему его поймали. Зоолог искал собак на площадке Gumtree Australia. Так, ему отдавали под опеку животных, над которыми тот издевался. Он также насиловал двух своих швейцарских овчарок.