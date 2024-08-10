Гладков одним видео опроверг захват ВСУ села Порез

Гладков: в ситуации с якобы захватом села Порез должны разбираться силовики

10 августа 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков опроверг слухи о захвате села Порез Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с жителями села Порез, чтобы прояснить текущую обстановку. Он отметил, что жители не слышали стрельбы и в ситуации с якобы захватом населенного пункта должны разбираться силовые структуры. Глава региона снял видео с жителями, чтобы опровергнуть украинские заявления, будто Порез находится под их контролем. «С одной стороны, мы все видели ролик, который снят на фоне сельского Дома культуры. С другой стороны, жители, которые только что выехали, говорят, что противника не видели, и стрельбы не слышали. Но для того, чтобы точно понимать ситуацию, нужно, чтобы в ней разобрались представители наших силовых структур», — заявил Гладков. Видео с его словами опубликовано в его telegram-канале. По его словам, около 10 человек еще остаются в селе. Однако въезд на территорию закрыт в связи с введением режима контртеррористической операции (КТО). Ранее украинские СМИ распространили кадры, на которых солдаты ВСУ стоят на фоне сельского клуба в Порозе с флагом Украины. Однако дата съемки видео неизвестна. Неоднократно отмечалось, что цель Украины в совершении подобного рода мероприятий — оказать информационное давление, передает канал «Zаписки Vетерана». Сегодня, 10 июля, власти региона объявили о ракетной тревоге и призвали жителей оставаться в укрытиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с жителями села Порез, чтобы прояснить текущую обстановку. Он отметил, что жители не слышали стрельбы и в ситуации с якобы захватом населенного пункта должны разбираться силовые структуры. Глава региона снял видео с жителями, чтобы опровергнуть украинские заявления, будто Порез находится под их контролем. «С одной стороны, мы все видели ролик, который снят на фоне сельского Дома культуры. С другой стороны, жители, которые только что выехали, говорят, что противника не видели, и стрельбы не слышали. Но для того, чтобы точно понимать ситуацию, нужно, чтобы в ней разобрались представители наших силовых структур», — заявил Гладков. Видео с его словами опубликовано в его telegram-канале. По его словам, около 10 человек еще остаются в селе. Однако въезд на территорию закрыт в связи с введением режима контртеррористической операции (КТО). Ранее украинские СМИ распространили кадры, на которых солдаты ВСУ стоят на фоне сельского клуба в Порозе с флагом Украины. Однако дата съемки видео неизвестна. Неоднократно отмечалось, что цель Украины в совершении подобного рода мероприятий — оказать информационное давление, передает канал «Zаписки Vетерана». Сегодня, 10 июля, власти региона объявили о ракетной тревоге и призвали жителей оставаться в укрытиях.