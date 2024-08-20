Пожар на нефтебазе в Пролетарске начался после падения БПЛА

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Пожар на нефтебазе в Ростовской области был спровоцирован украинскими дронами, отметил Валерий Горнич Фото:

Стало известно, что пожар на нефтебазе в Пролетарске (Ростовской области) возник по причине падения украинских беспилотников. Об этом сообщили в администрации региона. Крупное возгорание произошло еще 18 августа.

«Беспилотники самолетного типа, большие, мощные. Сразу было возгорание [на территории нефтебазы в Пролетарске] в трех местах разных», — утонил глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич. Его слова передает РИА Новости.

В воскресенье, 18 августа, произошел пожар на территории нефтебазы. В городе был введен режим ЧС. Отмечалось, что при тушении возгорания пострадали до 41 пожарного. Огонь ликвидируют уже третий день.

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Стало известно, что пожар на нефтебазе в Пролетарске (Ростовской области) возник по причине падения украинских беспилотников. Об этом сообщили в администрации региона. Крупное возгорание произошло еще 18 августа. «Беспилотники самолетного типа, большие, мощные. Сразу было возгорание [на территории нефтебазы в Пролетарске] в трех местах разных», — утонил глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич. Его слова передает РИА Новости. В воскресенье, 18 августа, произошел пожар на территории нефтебазы. В городе был введен режим ЧС. Отмечалось, что при тушении возгорания пострадали до 41 пожарного. Огонь ликвидируют уже третий день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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