Пожар на нефтебазе в Пролетарске начался после падения БПЛА

Стало известно, что пожар на нефтебазе в Пролетарске (Ростовской области) возник по причине падения украинских беспилотников. Об этом сообщили в администрации региона. Крупное возгорание произошло еще 18 августа.
«Беспилотники самолетного типа, большие, мощные. Сразу было возгорание [на территории нефтебазы в Пролетарске] в трех местах разных», — утонил глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич. Его слова передает РИА Новости.
В воскресенье, 18 августа, произошел пожар на территории нефтебазы. В городе был введен режим ЧС. Отмечалось, что при тушении возгорания пострадали до 41 пожарного. Огонь ликвидируют уже третий день.
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