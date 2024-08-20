Происшествия Пожар на нефтебазе в Пролетарске начался после падения БПЛА 20 августа 2024 в 16:00 Размер текста - 17 + Пожар на нефтебазе в Ростовской области был спровоцирован украинскими дронами, отметил Валерий Горнич Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Стало известно, что пожар на нефтебазе в Пролетарске (Ростовской области) возник по причине падения украинских беспилотников. Об этом сообщили в администрации региона. Крупное возгорание произошло еще 18 августа. «Беспилотники самолетного типа, большие, мощные. Сразу было возгорание [на территории нефтебазы в Пролетарске] в трех местах разных», — утонил глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич. Его слова передает РИА Новости. В воскресенье, 18 августа, произошел пожар на территории нефтебазы. В городе был введен режим ЧС. Отмечалось, что при тушении возгорания пострадали до 41 пожарного. Огонь ликвидируют уже третий день. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Стало известно, что пожар на нефтебазе в Пролетарске (Ростовской области) возник по причине падения украинских беспилотников. Об этом сообщили в администрации региона. Крупное возгорание произошло еще 18 августа. «Беспилотники самолетного типа, большие, мощные. Сразу было возгорание [на территории нефтебазы в Пролетарске] в трех местах разных», — утонил глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич. Его слова передает РИА Новости. В воскресенье, 18 августа, произошел пожар на территории нефтебазы. В городе был введен режим ЧС. Отмечалось, что при тушении возгорания пострадали до 41 пожарного. Огонь ликвидируют уже третий день. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям