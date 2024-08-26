Песков ответил, планирует ли Путин встречаться с Дуровым

На данный момент нет планов по встрече президента РФ Владимира Путина с предпринимателем Павлом Дуровым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы пока не знаем, в чем обвиняется Дуров. Не слышали официальных заявлений. Нужно дождаться прояснения ситуации и того, что пытаются инкриминировать», — заявил Песков в рамках конференц-кола. Он отметил, что пока не поступало заявлений по поводу безопасности Telegram.
Ранее Посольство России во Франции направило ноту в МИД Франции с требованием предоставить консульский доступ к Павлу Дурову, который был задержан в Париже. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, уточнив, что российское посольство немедленно отреагировало на информацию о задержании.
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