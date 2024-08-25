Посольство РФ в Париже требует доступа к арестованному Дурову

25 августа 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

В МИД Франции направили ноту с требованием о предоставлении доступа к Павлу Дурову, заявила Мария Захарова Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Посольство России во Франции направило ноту с требованием предоставить консульский доступ к основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному в Париже. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Новость по теме «Тьма опускается на мир»: как в России и на Западе отреагировали на арест Дурова «Наше посольство в Париже тут же незамедлительно по получении этой информации связалось с местной стороной, направив ноту в МИД Франции с требованием о предоставлении доступа», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия-24». По ее словам, ситуация усложняется наличием у Дурова французского гражданства, из-за чего Париж рассматривает его прежде всего как гражданина Франции. В пресс-службе посольства РФ в Париже подтвердили, что они настаивают на соблюдении прав предпринимателя со стороны французских властей, но пока не получают отклика на свои запросы. Французские новостные агентства сообщили о задержании Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже 24 августа вечером. Он был остановлен сотрудниками правопорядка при выходе из частного самолета, прибывшего из Азербайджана. Его обвиняют в терроризме, пособничестве наркотрафику, отмывании денег, поскольку он отказался сотрудничать с властями и модерировать контент в Telegram, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посольство России во Франции направило ноту с требованием предоставить консульский доступ к основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному в Париже. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Наше посольство в Париже тут же незамедлительно по получении этой информации связалось с местной стороной, направив ноту в МИД Франции с требованием о предоставлении доступа», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия-24». По ее словам, ситуация усложняется наличием у Дурова французского гражданства, из-за чего Париж рассматривает его прежде всего как гражданина Франции. В пресс-службе посольства РФ в Париже подтвердили, что они настаивают на соблюдении прав предпринимателя со стороны французских властей, но пока не получают отклика на свои запросы. Французские новостные агентства сообщили о задержании Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже 24 августа вечером. Он был остановлен сотрудниками правопорядка при выходе из частного самолета, прибывшего из Азербайджана. Его обвиняют в терроризме, пособничестве наркотрафику, отмывании денег, поскольку он отказался сотрудничать с властями и модерировать контент в Telegram, передает 360.ru.