Посольство РФ в Париже требует доступа к арестованному Дурову

Посольство России во Франции направило ноту с требованием предоставить консульский доступ к основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному в Париже. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Наше посольство в Париже тут же незамедлительно по получении этой информации связалось с местной стороной, направив ноту в МИД Франции с требованием о предоставлении доступа», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия-24».
По ее словам, ситуация усложняется наличием у Дурова французского гражданства, из-за чего Париж рассматривает его прежде всего как гражданина Франции. В пресс-службе посольства РФ в Париже подтвердили, что они настаивают на соблюдении прав предпринимателя со стороны французских властей, но пока не получают отклика на свои запросы.
Французские новостные агентства сообщили о задержании Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже 24 августа вечером. Он был остановлен сотрудниками правопорядка при выходе из частного самолета, прибывшего из Азербайджана. Его обвиняют в терроризме, пособничестве наркотрафику, отмывании денег, поскольку он отказался сотрудничать с властями и модерировать контент в Telegram, передает 360.ru.
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