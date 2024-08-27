Онколог назвал простые способы спасти легкие от рака

Онколог Загаштоков: избежать рака легких поможет отказ от курения

28 августа 2024 в 03:52 Размер текста - 17 +

Отказ от курения — важный фактор в борьбе с раком легких Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отказ от курения и умеренные физические нагрузки являются ключевыми факторами в профилактике рака легких. Об этом заявил врач-онколог Аслан Загаштоков из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области. «Профилактика рака легких достаточно проста. Это отказ от вредных привычек, в первую очередь от курения. Соблюдение здорового образа жизни: сбалансированное питание и ежедневные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе», — пояснил в беседе с NEWS.ru Загаштоков. Онколог также подчеркнул необходимость своевременного лечения заболеваний бронхов и минимизации контакта с химическими веществами и тяжелыми металлами. При работе на вредном производстве важно использовать средства индивидуальной защиты, включая респираторы и маски, отметил врач. Ранее онколог Загаштоков рассказал, как распознать рак легких с первых дней появления. В частности, он рекомендовал обратить внимание на то, что тревожным симптомом может быть немотивированная слабость и усталость уже в первой половине дня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отказ от курения и умеренные физические нагрузки являются ключевыми факторами в профилактике рака легких. Об этом заявил врач-онколог Аслан Загаштоков из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области. «Профилактика рака легких достаточно проста. Это отказ от вредных привычек, в первую очередь от курения. Соблюдение здорового образа жизни: сбалансированное питание и ежедневные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе», — пояснил в беседе с NEWS.ru Загаштоков. Онколог также подчеркнул необходимость своевременного лечения заболеваний бронхов и минимизации контакта с химическими веществами и тяжелыми металлами. При работе на вредном производстве важно использовать средства индивидуальной защиты, включая респираторы и маски, отметил врач. Ранее онколог Загаштоков рассказал, как распознать рак легких с первых дней появления. В частности, он рекомендовал обратить внимание на то, что тревожным симптомом может быть немотивированная слабость и усталость уже в первой половине дня.