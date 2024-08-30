30 августа 2024

WSJ: США отказались отправлять на Украину американцев для обслуживания техники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Администрация Байдена не захотела отправлять гражданских из-за безопасности
Администрация Байдена не захотела отправлять гражданских из-за безопасности Фото:

США отказались от предложения отправить на Украину американцев для обслуживания истребителей F-16 и другой военной техники из-за безопасности. Америка надеется, что Европа возьмет на себя эту ответственность, сообщили источники.

«Администрация Байдена отклонила предложение военных направить американских подрядчиков на Украину для обслуживания западной военной техники, включая реактивные истребители F-16», — сообщили источники газеты The Wall Street Journal (WSJ). Они подчеркнули, что дебаты по поводу отправки гражданских на Украину стали более «критичными» после прибытия F-16.

По данным издания, американская разведка считает это слишком рискованным. Однако администрация президента США не исключает отправку своих граждан для данных целей в будущем.

Истребитель F-16, поставленный Украине Америкой, рухнул 28 августа. Журналисты сообщали, что он якобы был сбит ВС РФ. Позже WSJ сообщила, что судно рухнуло из-за ошибки пилота. После ЧП президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего воздушными силами страны Николая Олещука, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США отказались от предложения отправить на Украину американцев для обслуживания истребителей F-16 и другой военной техники из-за безопасности. Америка надеется, что Европа возьмет на себя эту ответственность, сообщили источники. «Администрация Байдена отклонила предложение военных направить американских подрядчиков на Украину для обслуживания западной военной техники, включая реактивные истребители F-16», — сообщили источники газеты The Wall Street Journal (WSJ). Они подчеркнули, что дебаты по поводу отправки гражданских на Украину стали более «критичными» после прибытия F-16. По данным издания, американская разведка считает это слишком рискованным. Однако администрация президента США не исключает отправку своих граждан для данных целей в будущем. Истребитель F-16, поставленный Украине Америкой, рухнул 28 августа. Журналисты сообщали, что он якобы был сбит ВС РФ. Позже WSJ сообщила, что судно рухнуло из-за ошибки пилота. После ЧП президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего воздушными силами страны Николая Олещука, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...