США отказались от предложения отправить на Украину американцев для обслуживания истребителей F-16 и другой военной техники из-за безопасности. Америка надеется, что Европа возьмет на себя эту ответственность, сообщили источники.
«Администрация Байдена отклонила предложение военных направить американских подрядчиков на Украину для обслуживания западной военной техники, включая реактивные истребители F-16», — сообщили источники газеты The Wall Street Journal (WSJ). Они подчеркнули, что дебаты по поводу отправки гражданских на Украину стали более «критичными» после прибытия F-16.
По данным издания, американская разведка считает это слишком рискованным. Однако администрация президента США не исключает отправку своих граждан для данных целей в будущем.
Истребитель F-16, поставленный Украине Америкой, рухнул 28 августа. Журналисты сообщали, что он якобы был сбит ВС РФ. Позже WSJ сообщила, что судно рухнуло из-за ошибки пилота. После ЧП президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего воздушными силами страны Николая Олещука, передает RT.
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