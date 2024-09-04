«Фонтанка»: украинцу с российским ВНЖ отказали в выплатах за СВО

04 сентября 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Мужчине отказали предоставлять выплаты за участие в СВО из-за того, что на момент нахождения в зоне боевых действий, у него не было российского гражданства Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Санкт-Петербурге Украинцу с российским ВНЖ отказали в предоставлении выплат за СВО после возращения из зоны боевых действий. Подобные действия объяснили тем, что на тот момент мужчина не был гражданином России. «У него [у украинца, проживающего в Петербурге] есть российский ВНЖ. Его мобилизовали еще в 2022 году, но по возвращении из зоны СВО отказали в предоставлении выплаты. Объяснили тем, что на тот момент он не был гражданином РФ», — пишет telegram-канал «Фонтанка SPB Online». По словам главы объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарьи Лебедевой, украинец Юрий был отправлен в зону СВО в декабре 2022 года, но уже в июле 2023 года его уволили из-за достижения предельного возраста пребывания на военной службе. Через пять месяцев после возвращения из зоны боевых действия мужчина получил российский паспорт, после чего он обратился в администрацию за положенной выплатой. Однако Юрию отказали. Ситуация разрешилась после обращения мужчины в прокуратуру и последующего решения суда. Суд постановил, что Юрий исполнил свой конституционный долг и обязанность по защите страны, поэтому имеет право выплаты. Теперь администрация Колпинского района обязана выплатить ему положенные деньги. Ранее стало известно, что правительство России готовит систему господдержки к окончанию спецоперации. Премьер-министр Михаил Мишустин затронул вопрос работы с участниками СВО и членами их семей на встрече с главой Социального фонда России Сергеем Чирковым. По словам психолога Алексея Рощина, правительство начало отрабатывать механизм поддержки тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге Украинцу с российским ВНЖ отказали в предоставлении выплат за СВО после возращения из зоны боевых действий. Подобные действия объяснили тем, что на тот момент мужчина не был гражданином России. «У него [у украинца, проживающего в Петербурге] есть российский ВНЖ. Его мобилизовали еще в 2022 году, но по возвращении из зоны СВО отказали в предоставлении выплаты. Объяснили тем, что на тот момент он не был гражданином РФ», — пишет telegram-канал «Фонтанка SPB Online». По словам главы объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарьи Лебедевой, украинец Юрий был отправлен в зону СВО в декабре 2022 года, но уже в июле 2023 года его уволили из-за достижения предельного возраста пребывания на военной службе. Через пять месяцев после возвращения из зоны боевых действия мужчина получил российский паспорт, после чего он обратился в администрацию за положенной выплатой. Однако Юрию отказали. Ситуация разрешилась после обращения мужчины в прокуратуру и последующего решения суда. Суд постановил, что Юрий исполнил свой конституционный долг и обязанность по защите страны, поэтому имеет право выплаты. Теперь администрация Колпинского района обязана выплатить ему положенные деньги. Ранее стало известно, что правительство России готовит систему господдержки к окончанию спецоперации. Премьер-министр Михаил Мишустин затронул вопрос работы с участниками СВО и членами их семей на встрече с главой Социального фонда России Сергеем Чирковым. По словам психолога Алексея Рощина, правительство начало отрабатывать механизм поддержки тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий.