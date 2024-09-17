«VK Видео» меняет программу монетизации контента, чтобы привлечь блогеров

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По обновленной программе VK может выплатить суммарно до четырех миллиардов рублей, сообщил источник на рекламном рынке
По обновленной программе VK может выплатить суммарно до четырех миллиардов рублей, сообщил источник на рекламном рынке Фото:

Авторы контента на платформе «VK Видео» будут получать от 50% до 80% дохода видеосервиса с показа рекламы в их роликах длительностью более двух минут. Об этом сообщил представитель социальной сети VK. 

«„VK Видео“ запускает новую программу монетизации на платформе», — заявили в «Коммерсанте» со ссылкой на представителя VK. Он добавил, что в соответствии с новой моделью оплаты за рекламу, рекламодатель будет делиться процентом от своего дохода с блогером.

Таким образом, авторы смогут получать от 50% до 80% дохода, который платформа имеет с показа рекламы в их видеороликах. Представитель компании подчеркнул, что длительность такого ролика должна быть не менее двух минут. По данным собеседника издания, основанным на динамике рынка рекламы и характеристиках монетизации, суммарные выплаты VK по обновленной программе до конца 2025 года могут составить около 4 миллиардов рублей.

Ранее в пресс-службе компании рассказали об улучшении CDN-сети — точки распределения контента, чтобы пользователи «VK Видео» смогли быстрее загружать материал. Так, скорость загрузки возрастёт в среднем на 20—30%, отметили в пресс-службе. Об этом сообщает RT.

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Авторы контента на платформе «VK Видео» будут получать от 50% до 80% дохода видеосервиса с показа рекламы в их роликах длительностью более двух минут. Об этом сообщил представитель социальной сети VK.  «„VK Видео“ запускает новую программу монетизации на платформе», — заявили в «Коммерсанте» со ссылкой на представителя VK. Он добавил, что в соответствии с новой моделью оплаты за рекламу, рекламодатель будет делиться процентом от своего дохода с блогером. Таким образом, авторы смогут получать от 50% до 80% дохода, который платформа имеет с показа рекламы в их видеороликах. Представитель компании подчеркнул, что длительность такого ролика должна быть не менее двух минут. По данным собеседника издания, основанным на динамике рынка рекламы и характеристиках монетизации, суммарные выплаты VK по обновленной программе до конца 2025 года могут составить около 4 миллиардов рублей. Ранее в пресс-службе компании рассказали об улучшении CDN-сети — точки распределения контента, чтобы пользователи «VK Видео» смогли быстрее загружать материал. Так, скорость загрузки возрастёт в среднем на 20—30%, отметили в пресс-службе. Об этом сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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