«VK Видео» меняет программу монетизации контента, чтобы привлечь блогеров

Авторы контента на платформе «VK Видео» будут получать от 50% до 80% дохода видеосервиса с показа рекламы в их роликах длительностью более двух минут. Об этом сообщил представитель социальной сети VK.
«„VK Видео“ запускает новую программу монетизации на платформе», — заявили в «Коммерсанте» со ссылкой на представителя VK. Он добавил, что в соответствии с новой моделью оплаты за рекламу, рекламодатель будет делиться процентом от своего дохода с блогером.
Таким образом, авторы смогут получать от 50% до 80% дохода, который платформа имеет с показа рекламы в их видеороликах. Представитель компании подчеркнул, что длительность такого ролика должна быть не менее двух минут. По данным собеседника издания, основанным на динамике рынка рекламы и характеристиках монетизации, суммарные выплаты VK по обновленной программе до конца 2025 года могут составить около 4 миллиардов рублей.
Ранее в пресс-службе компании рассказали об улучшении CDN-сети — точки распределения контента, чтобы пользователи «VK Видео» смогли быстрее загружать материал. Так, скорость загрузки возрастёт в среднем на 20—30%, отметили в пресс-службе. Об этом сообщает RT.
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