Неизвестный злоумышленник повредил Собор Святого Семейства в центре Анкориджа, где 15 августа состоится встреча президентов России и США. Об этом сообщает телеканал KTUU.
«Собор Святого Семейства в центре Анкориджа был поврежден во вторник вечером мужчиной, который бросал в нее кирпичи», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что, несмотря на повреждения, собор продолжает работать в обычном режиме. Администрация храма уже передала записи с камер видеонаблюдения правоохранительным органам для установления личности вандала и мотивов его действий.
Инцидент произошел накануне важных переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которые должны обсудить урегулирование украинского кризиса. Встреча пройдет при участии глав МИД, Минобороны и других высокопоставленных представителей обеих стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.