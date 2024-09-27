Бывшему начальнику вещевого управления МО Демчику продлили арест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание в отношении Александра Наумова. Екатеринбург , арест, замок, суд, мера пресечения, клетка, ограничение свободы
Демчику продлили арест до 1 ноября 2025 года Фото:

Суд продлил арест экс-главе Вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику. Об этом сообщил судья на заседании.

«Ходатайство органов следствия о продлении обвиняемому Демчику меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до первого ноября удовлетворить», — передает ТАСС приговор судьи. Издание добавило, что заседание прошло в закрытом режиме.

Демчик обвиняется в получении взятки в размере четырех миллионов рублей. Сторона защиты ходатайствовала об изменении наказания на то, что не будет связано с лишением свободы. Ожидается, что адвокат обжалует решение суда.

Ранее в СК сообщили об аресте Демчика 6 августа. Мужчина подозревается в получении взятки от директора одной организаций в размере четырех миллионов рублей весной 2017 года. По данным следствия, Демчик заключил 26 договоров на сумму более 574 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд продлил арест экс-главе Вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику. Об этом сообщил судья на заседании. «Ходатайство органов следствия о продлении обвиняемому Демчику меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до первого ноября удовлетворить», — передает ТАСС приговор судьи. Издание добавило, что заседание прошло в закрытом режиме. Демчик обвиняется в получении взятки в размере четырех миллионов рублей. Сторона защиты ходатайствовала об изменении наказания на то, что не будет связано с лишением свободы. Ожидается, что адвокат обжалует решение суда. Ранее в СК сообщили об аресте Демчика 6 августа. Мужчина подозревается в получении взятки от директора одной организаций в размере четырех миллионов рублей весной 2017 года. По данным следствия, Демчик заключил 26 договоров на сумму более 574 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...