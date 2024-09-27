Бывшему начальнику вещевого управления МО Демчику продлили арест

Суд продлил арест экс-главе Вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику. Об этом сообщил судья на заседании.
«Ходатайство органов следствия о продлении обвиняемому Демчику меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до первого ноября удовлетворить», — передает ТАСС приговор судьи. Издание добавило, что заседание прошло в закрытом режиме.
Демчик обвиняется в получении взятки в размере четырех миллионов рублей. Сторона защиты ходатайствовала об изменении наказания на то, что не будет связано с лишением свободы. Ожидается, что адвокат обжалует решение суда.
Ранее в СК сообщили об аресте Демчика 6 августа. Мужчина подозревается в получении взятки от директора одной организаций в размере четырех миллионов рублей весной 2017 года. По данным следствия, Демчик заключил 26 договоров на сумму более 574 миллионов рублей.
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