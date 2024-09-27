Бывшему начальнику вещевого управления МО Демчику продлили арест

27 сентября 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Демчику продлили арест до 1 ноября 2025 года Фото: Илья Московец © URA.RU Суд продлил арест экс-главе Вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику. Об этом сообщил судья на заседании. «Ходатайство органов следствия о продлении обвиняемому Демчику меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до первого ноября удовлетворить», — передает ТАСС приговор судьи. Издание добавило, что заседание прошло в закрытом режиме. Демчик обвиняется в получении взятки в размере четырех миллионов рублей. Сторона защиты ходатайствовала об изменении наказания на то, что не будет связано с лишением свободы. Ожидается, что адвокат обжалует решение суда. Ранее в СК сообщили об аресте Демчика 6 августа. Мужчина подозревается в получении взятки от директора одной организаций в размере четырех миллионов рублей весной 2017 года. По данным следствия, Демчик заключил 26 договоров на сумму более 574 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд продлил арест экс-главе Вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику. Об этом сообщил судья на заседании. «Ходатайство органов следствия о продлении обвиняемому Демчику меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до первого ноября удовлетворить», — передает ТАСС приговор судьи. Издание добавило, что заседание прошло в закрытом режиме. Демчик обвиняется в получении взятки в размере четырех миллионов рублей. Сторона защиты ходатайствовала об изменении наказания на то, что не будет связано с лишением свободы. Ожидается, что адвокат обжалует решение суда. Ранее в СК сообщили об аресте Демчика 6 августа. Мужчина подозревается в получении взятки от директора одной организаций в размере четырех миллионов рублей весной 2017 года. По данным следствия, Демчик заключил 26 договоров на сумму более 574 миллионов рублей.