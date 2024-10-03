В Госдуме предупредили о смертельных играх в приложениях

Злоумышленники используют мобильные игры и чаты для вовлечения детей и подростков в опасные игры и мошеннические схемы. Через них оказывается влияние на сознание детей. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Антон Немкин.
«В мобильных приложениях и чатах распространяются рисковые игры. Особенную угрозу они несут для детей, так как злоумышленники могут манипулировать их чувствами. Под различными предлогами детей вынуждают совершать опасные действия, угрожая им или их близким», — сообщил Немкин URA.RU.
Парламентарий отметил, что опасность представляют челленджи, когда участники выполняют задание и призывают других присоединиться. Также в различных мессенджерах молодежь втягивают в азартные действия или мошеннические схемы. Он посоветовал взрослым объяснить детям опасность таких игр и установить родительский контроль.
Ранее Немкин назвал простые способы выявить вирусы на смартфоне. Признаками заражения может быть сторонняя реклама или запрос на разрешения.
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