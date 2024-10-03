В Госдуме предупредили о смертельных играх в приложениях

Депутат Немкин: в России распространяют опасные мобильные игры для детей
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Молодежь втягивают в опасные игры и мошеннические схемы Фото:

Злоумышленники используют мобильные игры и чаты для вовлечения детей и подростков в опасные игры и мошеннические схемы. Через них оказывается влияние на сознание детей. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Антон Немкин.

«В мобильных приложениях и чатах распространяются рисковые игры. Особенную угрозу они несут для детей, так как злоумышленники могут манипулировать их чувствами. Под различными предлогами детей вынуждают совершать опасные действия, угрожая им или их близким», — сообщил Немкин URA.RU.

Парламентарий отметил, что опасность представляют челленджи, когда участники выполняют задание и призывают других присоединиться. Также в различных мессенджерах молодежь втягивают в азартные действия или мошеннические схемы. Он посоветовал взрослым объяснить детям опасность таких игр и установить родительский контроль.

Ранее Немкин назвал простые способы выявить вирусы на смартфоне. Признаками заражения может быть сторонняя реклама или запрос на разрешения.

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Злоумышленники используют мобильные игры и чаты для вовлечения детей и подростков в опасные игры и мошеннические схемы. Через них оказывается влияние на сознание детей. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Антон Немкин. «В мобильных приложениях и чатах распространяются рисковые игры. Особенную угрозу они несут для детей, так как злоумышленники могут манипулировать их чувствами. Под различными предлогами детей вынуждают совершать опасные действия, угрожая им или их близким», — сообщил Немкин URA.RU. Парламентарий отметил, что опасность представляют челленджи, когда участники выполняют задание и призывают других присоединиться. Также в различных мессенджерах молодежь втягивают в азартные действия или мошеннические схемы. Он посоветовал взрослым объяснить детям опасность таких игр и установить родительский контроль. Ранее Немкин назвал простые способы выявить вирусы на смартфоне. Признаками заражения может быть сторонняя реклама или запрос на разрешения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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