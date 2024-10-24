Россияне с ноября смогут получить приятный сюрприз в дополнение к пенсии

PrimPress: россияне помимо пенсий смогут претендовать на продуктовые наборы

24 октября 2024 в 04:36 Размер текста - 17 +

Продуктовые наборы будут выдавать тем, кто в них нуждается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пенсионеры и граждане с инвалидностью с ноября 2024 года смогут получать продуктовые наборы помимо пенсии. Рассчитывать на дополнительную помощь могут только те, кто в этом особенно нуждается. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов. «С ноября получатели пенсии по старости и по инвалидности смогут получать продуктовые наборы. Получить их смогут только те, кто в этом особенно нуждается. Новый проект стартовал в нескольких десятках регионов России еще в октябре», — рассказал Власов. Его слова приводит издание PrimPress. В супермаркетах устанавливают специальные корзины, куда неравнодушные посетители могут складывать любые продукты на благотворительность. Потом их собирают волонтеры и формируют комплекты, которые будут развозить пенсионерам. Такие наборы будут включать в себя растительное масло, крупы, консервы, чай, конфеты, соль и сахар, а также другие товары. Власов заявлял, что каждый россиянин сможет увеличить размер пенсии на 36%, если продолжит работать после достижения пенсионного возраста. Но для этого, по его словам, необходимо начать планирование заранее. Эксперт отметил, что за каждый дополнительный год работы предусмотрены премиальные коэффициенты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионеры и граждане с инвалидностью с ноября 2024 года смогут получать продуктовые наборы помимо пенсии. Рассчитывать на дополнительную помощь могут только те, кто в этом особенно нуждается. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов. «С ноября получатели пенсии по старости и по инвалидности смогут получать продуктовые наборы. Получить их смогут только те, кто в этом особенно нуждается. Новый проект стартовал в нескольких десятках регионов России еще в октябре», — рассказал Власов. Его слова приводит издание PrimPress. В супермаркетах устанавливают специальные корзины, куда неравнодушные посетители могут складывать любые продукты на благотворительность. Потом их собирают волонтеры и формируют комплекты, которые будут развозить пенсионерам. Такие наборы будут включать в себя растительное масло, крупы, консервы, чай, конфеты, соль и сахар, а также другие товары. Власов заявлял, что каждый россиянин сможет увеличить размер пенсии на 36%, если продолжит работать после достижения пенсионного возраста. Но для этого, по его словам, необходимо начать планирование заранее. Эксперт отметил, что за каждый дополнительный год работы предусмотрены премиальные коэффициенты.