Звездная бабушка Никиты Преснякова пожаловалась, что он отдалился от семьи

Елена Преснякова: почти не переписываемся с Никитой
© Служба новостей «URA.RU»
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Никита Пресняков забыл про родных после переезда в США
Никита Пресняков забыл про родных после переезда в США Фото:

Бабушка Никиты Преснякова эстрадная певица Елена Преснякова рассказала, что внук отдалился от семьи после переезда в США. По ее словам, они почти не списываются и не созваниваются. 

«У Никитоса все нормально. Мы почти не переписываемся», — поделилась Преснякова. Ее слова перелает Starhit.

Никита родился в семье эстрадной певицы Кристины Орбакайте и певца Владимира Преснякова. Из-за частых гастролей популярных родителей в детстве Никита много времени проводил с дедушкой Владимиром Пресняковым-старшим и бабушкой Еленой Пресняковой, которая также выступала на эстраде. Уроженка Свердловска была вокалисткой ВИА «Самоцветы».

Сейчас Никита Пресняков живет в США вместе с женой Аленой Красновой. За океан он переехал в 2022 году. Там Никита возобновил свою деятельность в области режиссуры, успешно реализовав несколько видеоклипов для известных американских исполнителей. Помимо этого, он также решил возобновить музыкальную карьеру, начав с выступлений с кавер-версиями популярных композиций.

Еще в начале весны 2024 года Елена Преснякова высказывалась по-другому по поводу своих взаимоотношений с внуком. В ответ на вопросы журналистов она подчеркивала, что у них с Никитой установились теплые отношения. «У него все прекрасно: мы перезваниваемся очень часто», — говорила Пресняковой.

В конце ноября Никита Пресняков попал под скандал из-за попытки заработать на чужих песнях в США. Семья автора песни «На заре» Олега Парастаева рассказала, что внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков исполняет его песню в США без их разрешения. По словам супруги Парастаева Ирины, Пресняков не стал согласовывать с ней использование трека, хотя остальные артисты это делают.

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Бабушка Никиты Преснякова эстрадная певица Елена Преснякова рассказала, что внук отдалился от семьи после переезда в США. По ее словам, они почти не списываются и не созваниваются.  «У Никитоса все нормально. Мы почти не переписываемся», — поделилась Преснякова. Ее слова перелает Starhit. Никита родился в семье эстрадной певицы Кристины Орбакайте и певца Владимира Преснякова. Из-за частых гастролей популярных родителей в детстве Никита много времени проводил с дедушкой Владимиром Пресняковым-старшим и бабушкой Еленой Пресняковой, которая также выступала на эстраде. Уроженка Свердловска была вокалисткой ВИА «Самоцветы». Сейчас Никита Пресняков живет в США вместе с женой Аленой Красновой. За океан он переехал в 2022 году. Там Никита возобновил свою деятельность в области режиссуры, успешно реализовав несколько видеоклипов для известных американских исполнителей. Помимо этого, он также решил возобновить музыкальную карьеру, начав с выступлений с кавер-версиями популярных композиций. Еще в начале весны 2024 года Елена Преснякова высказывалась по-другому по поводу своих взаимоотношений с внуком. В ответ на вопросы журналистов она подчеркивала, что у них с Никитой установились теплые отношения. «У него все прекрасно: мы перезваниваемся очень часто», — говорила Пресняковой. В конце ноября Никита Пресняков попал под скандал из-за попытки заработать на чужих песнях в США. Семья автора песни «На заре» Олега Парастаева рассказала, что внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков исполняет его песню в США без их разрешения. По словам супруги Парастаева Ирины, Пресняков не стал согласовывать с ней использование трека, хотя остальные артисты это делают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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