Звездная бабушка Никиты Преснякова пожаловалась, что он отдалился от семьи

Бабушка Никиты Преснякова эстрадная певица Елена Преснякова рассказала, что внук отдалился от семьи после переезда в США. По ее словам, они почти не списываются и не созваниваются.
«У Никитоса все нормально. Мы почти не переписываемся», — поделилась Преснякова. Ее слова перелает Starhit.
Никита родился в семье эстрадной певицы Кристины Орбакайте и певца Владимира Преснякова. Из-за частых гастролей популярных родителей в детстве Никита много времени проводил с дедушкой Владимиром Пресняковым-старшим и бабушкой Еленой Пресняковой, которая также выступала на эстраде. Уроженка Свердловска была вокалисткой ВИА «Самоцветы».
Сейчас Никита Пресняков живет в США вместе с женой Аленой Красновой. За океан он переехал в 2022 году. Там Никита возобновил свою деятельность в области режиссуры, успешно реализовав несколько видеоклипов для известных американских исполнителей. Помимо этого, он также решил возобновить музыкальную карьеру, начав с выступлений с кавер-версиями популярных композиций.
Еще в начале весны 2024 года Елена Преснякова высказывалась по-другому по поводу своих взаимоотношений с внуком. В ответ на вопросы журналистов она подчеркивала, что у них с Никитой установились теплые отношения. «У него все прекрасно: мы перезваниваемся очень часто», — говорила Пресняковой.
В конце ноября Никита Пресняков попал под скандал из-за попытки заработать на чужих песнях в США. Семья автора песни «На заре» Олега Парастаева рассказала, что внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков исполняет его песню в США без их разрешения. По словам супруги Парастаева Ирины, Пресняков не стал согласовывать с ней использование трека, хотя остальные артисты это делают.
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