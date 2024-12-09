Путин предложил поправки в закон о борьбе с манипулированием рынками

Президент России Владимир Путин предложил изменить закон о борьбе с манипуляциями на рынках. Глава государства поручил правительству и Центробанку (ЦБ) вместе с Верховным судом рассмотреть изменения, которые помогут лучше контролировать использование инсайдерской информации.
«Правительству совместно с Банком России при участии Верховного суда рассмотреть вопрос о внесении в законодательство изменений, направленных на совершенствование деятельности по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком», — говорится в тексте поручений президента. В частности, предлагается увеличить минимальный размер ущерба для уголовной ответственности до 100 млн рублей.
Также предлагается продлить срок давности для административной ответственности и увеличить штрафы. Планируется ввести конфискацию имущества за манипулирование рынком и дополнительные механизмы для освобождения от уголовной ответственности для тех, кто совершает преступление впервые и возмещает ущерб, сказано в поручении.
Владимир Путин активно участвует в регулировании экономической сферы страны, в частности, внесением изменений в законодательство. Ранее он подписал закон, направленный на изменение налогообложения IT-компаний, что включало запрет на использование расходов на рекламу в интернет-ресурсах для снижения налоговой базы, а также установление пониженных ставок налога на прибыль и страховых взносов для определенных категорий компаний.
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