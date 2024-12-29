Какой подобрать наряд на новогоднюю вечеринку-2025, чтобы быть в тренде

Актуальными для встречи Нового года остаются бархат, люрекс и пайетки. Об этом в преддверии праздников сообщила стилист Марина Герман.
«Главный праздничный тренд — это бархат. Мы можем выбрать топы, платья, сумочки или жакеты. Особенно актуальны бархатные жакеты приталенного кроя. Каждый год в преддверии праздника актуальны пайетки и люрекс. Можно выбрать платье в длине мини или макси, брюки, юбки или целые костюмы в пайетках», — отметила Герман в разговоре с радио Sputnik.
Кроме того, стилист подчеркнула значимость драпировок и использование золотистых оттенков в этом сезоне. Платья и костюмы с драпировками, а также элементы прозрачности и кружева добавляют особого шика зимнему гардеробу. Герман также рекомендует обратить внимание на золотистые пайетки и элементы с золотым эффектом для создания яркого образа на праздник.
Ранее старший редактор моды Lamoda Полина Федотова посоветовала добавить к новогоднему образу массивные аксессуары, пишет 360.ru. Она подчеркнула, что такие аксессуары отлично смотрятся на фоне нейтральных нарядов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.