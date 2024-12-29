Какой подобрать наряд на новогоднюю вечеринку-2025, чтобы быть в тренде

Стилист Герман: главный тренд новогодней ночи-2025 — бархат
© Служба новостей «URA.RU»
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Главный тренд этого Нового года - бархат
Главный тренд этого Нового года - бархат Фото:

Актуальными для встречи Нового года остаются бархат, люрекс и пайетки. Об этом в преддверии праздников сообщила стилист Марина Герман.

«Главный праздничный тренд — это бархат. Мы можем выбрать топы, платья, сумочки или жакеты. Особенно актуальны бархатные жакеты приталенного кроя. Каждый год в преддверии праздника актуальны пайетки и люрекс. Можно выбрать платье в длине мини или макси, брюки, юбки или целые костюмы в пайетках», — отметила Герман в разговоре с радио Sputnik.

Кроме того, стилист подчеркнула значимость драпировок и использование золотистых оттенков в этом сезоне. Платья и костюмы с драпировками, а также элементы прозрачности и кружева добавляют особого шика зимнему гардеробу. Герман также рекомендует обратить внимание на золотистые пайетки и элементы с золотым эффектом для создания яркого образа на праздник.

Ранее старший редактор моды Lamoda Полина Федотова посоветовала добавить к новогоднему образу массивные аксессуары, пишет 360.ru. Она подчеркнула, что такие аксессуары отлично смотрятся на фоне нейтральных нарядов.

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Актуальными для встречи Нового года остаются бархат, люрекс и пайетки. Об этом в преддверии праздников сообщила стилист Марина Герман. «Главный праздничный тренд — это бархат. Мы можем выбрать топы, платья, сумочки или жакеты. Особенно актуальны бархатные жакеты приталенного кроя. Каждый год в преддверии праздника актуальны пайетки и люрекс. Можно выбрать платье в длине мини или макси, брюки, юбки или целые костюмы в пайетках», — отметила Герман в разговоре с радио Sputnik. Кроме того, стилист подчеркнула значимость драпировок и использование золотистых оттенков в этом сезоне. Платья и костюмы с драпировками, а также элементы прозрачности и кружева добавляют особого шика зимнему гардеробу. Герман также рекомендует обратить внимание на золотистые пайетки и элементы с золотым эффектом для создания яркого образа на праздник. Ранее старший редактор моды Lamoda Полина Федотова посоветовала добавить к новогоднему образу массивные аксессуары, пишет 360.ru. Она подчеркнула, что такие аксессуары отлично смотрятся на фоне нейтральных нарядов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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