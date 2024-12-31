Автолюбителям напомнили о необходимости заменить права

Водительские удостоверения, срок действия которых истек в 2022 году и был автоматически продлен, потребуется заменить в 2025 году. Об этом сообщили в ГИБДД.
«Водительские удостоверения, срок действия которых истек в РФ в 2022 году и затем автоматически был продлен, необходимо будет заменить в новом году», — передает сообщение ГИБДД ТАСС. Там добавили, что для получения нового удостоверения необходимо пройти медкомиссию, оплатить пошлину и обратиться в ГАИ.
В 2022 году срок действия прав, истекающий в 2022-2023 годах, был продлен на три года, поэтому водители должны будут заменить удостоверения в 2025 году. Автовладельцы, планирующие выезд за границу, обязаны заменить просроченные права, так как автоматическое продление действует только в России.
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