Жители украинского Закарпатья устроили бунт из-за мобилизации

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Жители одного из сел подняли бунт из-за действий ТЦК
Жители одного из сел подняли бунт из-за действий ТЦК Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители одного из населенных пунктов Закарпатской области Украины подняли бунт из-за жестоких действий сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и занимается мобилизацией населения — прим. URA.RU). Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

«На Закарпатье ромы устроили бунт против сотрудников ТЦК и полиции», — говорится в публикации telegram-канала украинского СМИ. По информации «Страны», в местных чатах распространяются видео с десятками полицейских на улице, между которыми ходят женщины и возмущаются мобилизацией.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский собирается продлить военное положение на Украине до 9 мая. Соответствующий законопроект лидер внес в Верховную раду.

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Жители одного из населенных пунктов Закарпатской области Украины подняли бунт из-за жестоких действий сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и занимается мобилизацией населения — прим. URA.RU). Об этом сообщает местное издание «Страна.ua». «На Закарпатье ромы устроили бунт против сотрудников ТЦК и полиции», — говорится в публикации telegram-канала украинского СМИ. По информации «Страны», в местных чатах распространяются видео с десятками полицейских на улице, между которыми ходят женщины и возмущаются мобилизацией. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский собирается продлить военное положение на Украине до 9 мая. Соответствующий законопроект лидер внес в Верховную раду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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