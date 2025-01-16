Жители одного из населенных пунктов Закарпатской области Украины подняли бунт из-за жестоких действий сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и занимается мобилизацией населения — прим. URA.RU). Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».
«На Закарпатье ромы устроили бунт против сотрудников ТЦК и полиции», — говорится в публикации telegram-канала украинского СМИ. По информации «Страны», в местных чатах распространяются видео с десятками полицейских на улице, между которыми ходят женщины и возмущаются мобилизацией.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский собирается продлить военное положение на Украине до 9 мая. Соответствующий законопроект лидер внес в Верховную раду.
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