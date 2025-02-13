Глава МИД Германии призвала не забывать ЕС и Украину после беседы Путина и Трампа

Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила обеспокоенность в связи с прошедшим разговором между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщило Politico.
По мнению Бербок, важно вести диалог, учитывая интересы всех европейских стран, особенно Украины. «Мир может быть достигнут только вместе. А это значит: с Украиной и с европейцами. Мы должны пройти этот путь вместе, чтобы мир вернулся в Европу», — сказала Бербок. Информацию передает РИА Новости.
Ранее Трамп сообщил о проведении продолжительного телефонного разговора с президентом России. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на Украине, проблемами Ближнего Востока и другими актуальными темами. Американский президент также указал, что он поручил своим сотрудникам незамедлительно начать переговоры для прекращения конфликта на Украине.
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