Глава МИД Германии призвала не забывать ЕС и Украину после беседы Путина и Трампа

Бербок призвала не забывать ЕС и Украину после беседы Путина и Трампа
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Бербок призвала не забывать ЕС и Украину, заявив, что без них мира не достичь
Бербок призвала не забывать ЕС и Украину, заявив, что без них мира не достичь Фото:
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Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила обеспокоенность в связи с прошедшим разговором между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщило Politico.

По мнению Бербок, важно вести диалог, учитывая интересы всех европейских стран, особенно Украины. «Мир может быть достигнут только вместе. А это значит: с Украиной и с европейцами. Мы должны пройти этот путь вместе, чтобы мир вернулся в Европу», — сказала Бербок. Информацию передает РИА Новости.

Ранее Трамп сообщил о проведении продолжительного телефонного разговора с президентом России. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на Украине, проблемами Ближнего Востока и другими актуальными темами. Американский президент также указал, что он поручил своим сотрудникам незамедлительно начать переговоры для прекращения конфликта на Украине.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила обеспокоенность в связи с прошедшим разговором между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщило Politico. По мнению Бербок, важно вести диалог, учитывая интересы всех европейских стран, особенно Украины. «Мир может быть достигнут только вместе. А это значит: с Украиной и с европейцами. Мы должны пройти этот путь вместе, чтобы мир вернулся в Европу», — сказала Бербок. Информацию передает РИА Новости. Ранее Трамп сообщил о проведении продолжительного телефонного разговора с президентом России. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на Украине, проблемами Ближнего Востока и другими актуальными темами. Американский президент также указал, что он поручил своим сотрудникам незамедлительно начать переговоры для прекращения конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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