С какого возраста ребенку можно давать гаджет

До трехлетнего возраста детям не следует пользоваться электронными устройствами, так как это может негативно сказаться на их развитии. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская.
«У детей до двух лет экранного времени вообще быть не должно. Потому что все, что закладывается с точки зрения психических процессов, формирования коммуникативных функций», — заявила Фальковская на заседании Всероссийского родительского комитета. Ее слова приводит ТАСС. Она подчеркнула, что до трех лет прямое и непосредственное общение с ребенком должно происходит через голоса родственников и близких.
По словам Фальковской, международные исследования показывают, что раннее вовлечение детей в использование гаджетов приводит к существенному снижению их интеллектуальных и коммуникативных способностей. Это особенно актуально для детей дошкольного возраста, у которых происходит активное формирование базовых умений и навыков.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что чрезмерное использование гаджетов негативно воздействует на зрение детей. Маленькие экраны мобильных устройств создают большую нагрузку на зрительный анализатор, а ненормированное использование гаджетов может нарушать естественную активность, поскольку многие предпочитают проводить время с телефонами вместо прогулок, передает RT.
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