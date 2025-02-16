С какого возраста ребенку можно давать гаджет

Минпросвещения: использовать гаджеты детям следует не раньше трех лет
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Чрезмерное использование гаджетов негативно влияет на развитие детей
Чрезмерное использование гаджетов негативно влияет на развитие детей Фото:

До трехлетнего возраста детям не следует пользоваться электронными устройствами, так как это может негативно сказаться на их развитии. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская.

«У детей до двух лет экранного времени вообще быть не должно. Потому что все, что закладывается с точки зрения психических процессов, формирования коммуникативных функций», — заявила Фальковская на заседании Всероссийского родительского комитета. Ее слова приводит ТАСС. Она подчеркнула, что до трех лет прямое и непосредственное общение с ребенком должно происходит через голоса родственников и близких. 

По словам Фальковской, международные исследования показывают, что раннее вовлечение детей в использование гаджетов приводит к существенному снижению их интеллектуальных и коммуникативных способностей. Это особенно актуально для детей дошкольного возраста, у которых происходит активное формирование базовых умений и навыков.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что чрезмерное использование гаджетов негативно воздействует на зрение детей. Маленькие экраны мобильных устройств создают большую нагрузку на зрительный анализатор, а ненормированное использование гаджетов может нарушать естественную активность, поскольку многие предпочитают проводить время с телефонами вместо прогулок, передает RT.

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До трехлетнего возраста детям не следует пользоваться электронными устройствами, так как это может негативно сказаться на их развитии. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская. «У детей до двух лет экранного времени вообще быть не должно. Потому что все, что закладывается с точки зрения психических процессов, формирования коммуникативных функций», — заявила Фальковская на заседании Всероссийского родительского комитета. Ее слова приводит ТАСС. Она подчеркнула, что до трех лет прямое и непосредственное общение с ребенком должно происходит через голоса родственников и близких.  По словам Фальковской, международные исследования показывают, что раннее вовлечение детей в использование гаджетов приводит к существенному снижению их интеллектуальных и коммуникативных способностей. Это особенно актуально для детей дошкольного возраста, у которых происходит активное формирование базовых умений и навыков. Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что чрезмерное использование гаджетов негативно воздействует на зрение детей. Маленькие экраны мобильных устройств создают большую нагрузку на зрительный анализатор, а ненормированное использование гаджетов может нарушать естественную активность, поскольку многие предпочитают проводить время с телефонами вместо прогулок, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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