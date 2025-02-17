Петербург начнет проверять и ремонтировать бомбоубежища

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После завершения обследования будут приняты решения о дальнейших действиях по ремонту
После завершения обследования будут приняты решения о дальнейших действиях по ремонту Фото:

В Петербурге началась масштабная проверка состояния бомбоубежищ. Различные районы города уже объявили конкурсы на проведение необходимых обследований. Об этом сообщает «Neva.Today».

«Техзадание у всех идентичное: победителям конкурсов предстоит обследовать состояние помещения, инженерные сети. По итогам представить ведомость дефектов, заключение о состоянии бомбоубежища, смету на капремонт или обоснование о нецелесообразности его восстановления», — пишет «Neva.Today».

На обследование бомбоубежищ выделены значительные средства. Например, в Выборгском районе на эти цели планируется потратить 18,6 миллионов рублей, в Петроградском — 20,4 миллионов рублей, а в Василеостровском — 18 миллионов рублей. Власти подчеркивают, что информация о расположении и состоянии бомбоубежищ является ограниченно доступной. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности данных объектов. После завершения обследования, которое должно быть выполнено к концу мая, будут приняты решения о дальнейших действиях по ремонту или, в некоторых случаях, о признании объектов непригодными для использования.

На обновление и содержание бомбоубежищ, а также на закупку средств индивидуальной защиты в 2025 году потребуется более 1,2 миллиардов рублей. Такие цифры были озвучены на заседании Заксобрания.

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В Петербурге началась масштабная проверка состояния бомбоубежищ. Различные районы города уже объявили конкурсы на проведение необходимых обследований. Об этом сообщает «Neva.Today». «Техзадание у всех идентичное: победителям конкурсов предстоит обследовать состояние помещения, инженерные сети. По итогам представить ведомость дефектов, заключение о состоянии бомбоубежища, смету на капремонт или обоснование о нецелесообразности его восстановления», — пишет «Neva.Today». На обследование бомбоубежищ выделены значительные средства. Например, в Выборгском районе на эти цели планируется потратить 18,6 миллионов рублей, в Петроградском — 20,4 миллионов рублей, а в Василеостровском — 18 миллионов рублей. Власти подчеркивают, что информация о расположении и состоянии бомбоубежищ является ограниченно доступной. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности данных объектов. После завершения обследования, которое должно быть выполнено к концу мая, будут приняты решения о дальнейших действиях по ремонту или, в некоторых случаях, о признании объектов непригодными для использования. На обновление и содержание бомбоубежищ, а также на закупку средств индивидуальной защиты в 2025 году потребуется более 1,2 миллиардов рублей. Такие цифры были озвучены на заседании Заксобрания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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