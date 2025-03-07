Площадь пожара в доме в Ростове-на-Дону составила 300 квадратных метров. Видео

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Причина пожара устанавливается
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Пожарные локализовали возгорание в многоквартирном доме в Ростов-на-Дону. Площадь пожара на данный момент составляет 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

По информации пожарных, горело чердачное помещение. «В 16:10 мск пожар локализован на площади 300 квадратных метров», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Эвакуация жильцов не потребовалась. К тушению огня привлекались 26 человек и восемь единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

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Пожарные локализовали возгорание в многоквартирном доме в Ростов-на-Дону. Площадь пожара на данный момент составляет 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. По информации пожарных, горело чердачное помещение. «В 16:10 мск пожар локализован на площади 300 квадратных метров», — сообщили в ГУ МЧС по региону. Эвакуация жильцов не потребовалась. К тушению огня привлекались 26 человек и восемь единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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