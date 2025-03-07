Пожарные локализовали возгорание в многоквартирном доме в Ростов-на-Дону. Площадь пожара на данный момент составляет 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
По информации пожарных, горело чердачное помещение. «В 16:10 мск пожар локализован на площади 300 квадратных метров», — сообщили в ГУ МЧС по региону.
Эвакуация жильцов не потребовалась. К тушению огня привлекались 26 человек и восемь единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
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