Украинского лидера Владимира Зеленского после завершения украинского конфликта ждет незавидная участь «жуткого беженца» с наворованными миллиардами, вынужденного искать убежище за рубежом. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов
«Зеленского ждет участь жуткого беженца. Никто не гарантировал ему безопасность и сохранность его капиталов. Америка при Трампе вряд ли станет его защищать, а других покровителей у него нет», — сообщил Константинов РИА Новости.
Крымский политик предположил, что после окончания боевых действий США могут предъявить Зеленскому претензии по коррупционным схемам и хищению американской помощи. По мнению Константинова, именно этим объясняется стремление Киева саботировать мирные переговоры, поскольку Зеленскому нужно любой ценой затягивать конфликт, чтобы «продлить агонию своего режима».
Ранее формула мира Зеленского показалась нелепой украинским союзникам на саммите в Швейцарии. Сам украинский лидер видел свои предложения как «путеводную звезду» для мировой дипломатии, хотя реальная политическая ситуация и боевые действия на момент саммита делали эти требования нереализуемыми.
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