15 сентября 2025

У приезжающих с фронта бойцов СВО появились вопросы к россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
По словам Ткачева, многие военнослужащие, приезжающие домой с фронта, сталкиваются с непониманием среди сограждан
Фото:

Бойцы, возвращающиеся с линии специальной военной операции (СВО) в России, выражают недовольство позицией части граждан, которые предпочитают не замечать влияние конфликта на жизнь страны. Об этом заявил протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев в эфире передачи «Отец Андрей: ответы».

«Во всех ресторанах полно людей, и далеко не каждый понимает, что происходит (...) Типа: „А... не моя война“. К этим сусликам есть очень большие вопросы, эти вопросы будут заданы в разной форме», — подчеркнул священнослужитель в ходе обсуждения отношения общества к событиям на фронте. Его интервью опубликовал «Царьград». 

По прогнозу Ткачева, в будущем жителям страны, которые до сих пор оставались в стороне от событий, связанных со специальной военной операцией, так или иначе предстоит дать ответы на соответствующие вопросы. Ранее сообщалось, что детям жителя Свердловской области, пропавшего без вести в зоне проведения СВО, отказали в назначении выплат.

© Служба новостей «URA.RU»
