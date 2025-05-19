Бежавший рядом с машиной Адама Кадырова экс-депутат объяснил свои действия

Бывший депутат Смоленского городского совета Максим Баранов объяснил, почему на марш-броске на краповый берет бежал рядом с автомобилем 17-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова. По словам Баранова, он выбрал этот темп, чтобы комфортно преодолеть дистанцию.
«Начнем с того, что бежал я не за машиной Адама Кадырова, а рядом... Есть оригинал видео, где ребята из машины, проезжая мимо меня, предлагают подвезти. Но я любезно отказываюсь и поясняю, что лучше сам — бегом пройду дистанцию», — сообщил Баранов «Газете.Ru».
Он отметил, что во время забега у него завязался разговор с Адамом Кадыровым, который узнал его по видеосюжетам о сдаче на краповый берет. По словам Баранова, критика, которая появилась под видео в социальных сетях, его не смущает: «Вы знаете, обладаю крепким иммунитетом в отношении критики. Приветствую адекватную и разумную, а не грязную и насмешливую... хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем».
Максим Баранов участвовал в СВО, проходя службу в батальоне имени Шейха Мансура, куратором которого является Адам Кадыров. В опубликованном 17 мая видео депутат на бегу пожимает Кадырову руку и интересуется, планирует ли тот сдавать экзамен на краповый берет. В ответ сын главы Чечни заявил, что подумает над этим.
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