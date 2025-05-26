Россия напомнила Швеции об обязательствах

МИД РФ потребовало от Швеции защиты российского посольства
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Посольство России подвергается атакам БПЛА в Швеции
Посольство России подвергается атакам БПЛА в Швеции Фото:

Министерство иностранных дел России выразило возмущение атаками БПЛА на посольство страны в Швеции и потребовало от шведских властей выполнения международных обязательств по защите дипмиссий. Об этом говорится в официальном заявлении.

«Российское Посольство в шведской столице функционирует фактически в боевых условиях. Данный инцидент с атакой БПЛА стал уже 15-м по счету, начиная с мая 2024 года. То есть подобное беззаконие при очевидном попустительстве, а, возможно, и с прямой санкции шведских властей происходит ежемесячно, а то и чаще. Настаиваем на неукоснительном выполнении шведскими властями обязательств принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства опубликованном на сайте.

В российском МИД подчеркнули, что подобные инциденты представляют угрозу безопасности сотрудников посольства и нарушают нормы международного права. В ведомстве также отметили, что ждут от Стокгольма конкретных действий по расследованию произошедшего и предотвращению подобных случаев в будущем. Российская сторона оставляет за собой право на ответные меры для защиты своих дипломатических представительств за рубежом.

В мае 2025 года неизвестные сбросили на территорию дипмиссии емкость с краской, что стало не первым подобным случаем: ранее, в апреле, посольство также подвергалось нападению. Российская сторона неоднократно обращалась к шведским властям с требованием обеспечить безопасность в соответствии с Венской конвенцией, однако результатов расследования пока нет.

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Министерство иностранных дел России выразило возмущение атаками БПЛА на посольство страны в Швеции и потребовало от шведских властей выполнения международных обязательств по защите дипмиссий. Об этом говорится в официальном заявлении. «Российское Посольство в шведской столице функционирует фактически в боевых условиях. Данный инцидент с атакой БПЛА стал уже 15-м по счету, начиная с мая 2024 года. То есть подобное беззаконие при очевидном попустительстве, а, возможно, и с прямой санкции шведских властей происходит ежемесячно, а то и чаще. Настаиваем на неукоснительном выполнении шведскими властями обязательств принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства опубликованном на сайте. В российском МИД подчеркнули, что подобные инциденты представляют угрозу безопасности сотрудников посольства и нарушают нормы международного права. В ведомстве также отметили, что ждут от Стокгольма конкретных действий по расследованию произошедшего и предотвращению подобных случаев в будущем. Российская сторона оставляет за собой право на ответные меры для защиты своих дипломатических представительств за рубежом. В мае 2025 года неизвестные сбросили на территорию дипмиссии емкость с краской, что стало не первым подобным случаем: ранее, в апреле, посольство также подвергалось нападению. Российская сторона неоднократно обращалась к шведским властям с требованием обеспечить безопасность в соответствии с Венской конвенцией, однако результатов расследования пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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