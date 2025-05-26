26 мая 2025

Турция пытается зарезервировать следующий раунд переговоров РФ и Украины

«Коммерсант»: глава МИД Турции Фидан встретился с Путиным в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Турецкие власти хотят, чтобы следующие переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле
Турецкие власти хотят, чтобы следующие переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле Фото:

Глава МИД Турции Хакан Фидан 26 мая начал визит в Москву, где одной из ключевых тем стал вопрос украинского урегулирования. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник. В рамках визита Фидан встретился с президентом России Владимиром Путиным.

«Анкара хотела бы зарезервировать за собой право проводить такие встречи на стамбульской площадке», — приводит «Коммерсант» слова источника. Предыдущий раунд консультаций с участием представителей Москвы и Киева прошел 16 мая в Стамбуле.

Глава МИД Турции Хакан Фидан принимал личное участие в этих встречах, а также открывал их приветственной речью. Его нынешний визит в Москву проходит на фоне продолжающихся попыток Анкары сохранить роль посредника в украинском урегулировании.

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Глава МИД Турции Хакан Фидан 26 мая начал визит в Москву, где одной из ключевых тем стал вопрос украинского урегулирования. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник. В рамках визита Фидан встретился с президентом России Владимиром Путиным. «Анкара хотела бы зарезервировать за собой право проводить такие встречи на стамбульской площадке», — приводит «Коммерсант» слова источника. Предыдущий раунд консультаций с участием представителей Москвы и Киева прошел 16 мая в Стамбуле. Глава МИД Турции Хакан Фидан принимал личное участие в этих встречах, а также открывал их приветственной речью. Его нынешний визит в Москву проходит на фоне продолжающихся попыток Анкары сохранить роль посредника в украинском урегулировании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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