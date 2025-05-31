Пять домов пострадали в Рыльске после ночной атаки ВСУ. Фото

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ВСУ атаковали Рыльск 31 мая (архивное фото)
ВСУ атаковали Рыльск 31 мая (архивное фото) Фото:
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В Курской области пять жилых многоквартирных домов пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на город Рыльск. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. 

«Всего в результате обстрела Рыльска пострадало пять МКД: выбиты окна, повреждены кровля, двери, подъезды, стены», — написал врио главы региона в своем telegram-канале. Он уточнил, что в настоящее время специалисты осуществляют замеры поврежденных окон и проводят работы по восстановлению теплового контура в жилых домах, пострадавших в результате ночной атаки беспилотников ВСУ.

Наибольшие разрушения зафиксированы в доме №87: подъезд, получивший повреждения, полностью эвакуирован. В доме 87а ущерб оказался менее значительным — временное отселение потребуется только для жителей трех верхних этажей второго подъезда, уточнил Хинштейн. 

Сегодня утром ВСУ нанесли удары по Льговскому и Рыльскому районам Курской области. Количество мирных жителей, пострадавших в результате атаки, возросло до 14 человек, передает «Национальная служба новостей».

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В Курской области пять жилых многоквартирных домов пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на город Рыльск. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.  «Всего в результате обстрела Рыльска пострадало пять МКД: выбиты окна, повреждены кровля, двери, подъезды, стены», — написал врио главы региона в своем telegram-канале. Он уточнил, что в настоящее время специалисты осуществляют замеры поврежденных окон и проводят работы по восстановлению теплового контура в жилых домах, пострадавших в результате ночной атаки беспилотников ВСУ. Наибольшие разрушения зафиксированы в доме №87: подъезд, получивший повреждения, полностью эвакуирован. В доме 87а ущерб оказался менее значительным — временное отселение потребуется только для жителей трех верхних этажей второго подъезда, уточнил Хинштейн.  Сегодня утром ВСУ нанесли удары по Льговскому и Рыльскому районам Курской области. Количество мирных жителей, пострадавших в результате атаки, возросло до 14 человек, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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