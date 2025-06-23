Ynet: сигналы тревоги звучат в Ираке, Бахрейне и Кувейте

Иран приступил к проведению военной операции под названием «Хорошая весть о победе». Целью атак являются военные базы США, расположенные на территории Катара и Ирака. Кроме того, сигналы тревоги зазвучали в Бахрейне и Кувейте. Об этом пишет издание Ynet.
«Иранский ответ на американскую атаку на ядерные объекты уже начался, Тегеран объявил операцию „Хорошая весть о победе“. 10 ракет были запущены по огромной базе в Катаре, еще одна ракета была запущена по базе в Ираке — а также были объявлены тревоги в Бахрейне и Кувейте», — говорится в сообщении портала Ynet.
В связи с обострением ситуации в регионе власти Бахрейна рекомендовали гражданам воздержаться от поездок на автотранспорте без крайней необходимости. Об этом Министерство внутренних дел (МВД) страны сообщило в соцсетях.
«В связи с последними событиями в сфере региональной безопасности мы настоятельно просим граждан и резидентов использовать основные дороги только в случае необходимости, — написало МВД Бахрейна. Пост об этом опубликован в социальной сети X.
Кроме этого, в Минобороны Катара рассказали о работе средств ПВО, которые успешно отбили ракетную атаку на американскую базу Эль-Удейд. Иранское агентство Mehr сообщает о том, что число ракет, выпущенных Ираном по американской военной базе в Катаре, было равно количеству авиационных ударов, нанесенных Соединенными Штатами по территории Ирана.
Также Иран выпустил официальное заявление после удара по базе США Эль-Удейд в Катаре. В нем сообщается, что подобная атака со стороны Ирана «ясно и недвусмысленно» дает понять Белому дому и его союзникам, что Тегеран не оставит без ответа ни одно «посягательство» на территориальную целостность страны. Также США напрямую предупредили, что если они включатся в ирано-израильский конфликт еще сильнее, то их ждет «позорное бегство» с Ближнего Востока.
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