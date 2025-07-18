В ДНР сделали заявление о катастрофической нехватке воды

В ряде городов ДНР введены сокращенные графики водоснабжения из-за резкого уменьшения запасов воды. Об этом проинформировал премьер-министр Республики Андрей Чертков.
«Уровень запаса воды в регионе упал до критической отметки. Наши водохранилища практически обмелели. Объемов воды, которыми располагает Республика, катастрофически не хватает — ни для работы промышленных предприятий, ни для сельского хозяйства», — написал он в соцсетях.
Чертков отметил, что водные ресурсы, находящиеся в распоряжении республики, крайне ограничены и не удовлетворяют потребности ни промышленного сектора, ни аграрной отрасли. В связи с этим оперативный штаб по вопросам водоснабжения принял решение о внесении изменений в график подачи воды.
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