Одиночество, борьба с болезнью и вера в Бога: Борису Корчевникову — 43

Борис Корчевников — российский тележурналист, актер театра и кино. Популярным он стал благодаря роли суворовца Синицына в сериале «Кадетство». Кроме того, он является ведущим авторского проекта «Судьба человека» на «России 1». Несмотря на успех в карьере, в личной жизни Корчевников не столь удачен. Он так и не женился, а несколько лет назад узнал о серьезном заболевании. 20 июля журналисту исполняется 43 года. О его успехах и трагедиях — в материале URA.RU.
Детство и юность Бориса Корчевникова
Борис Корчевников родился 20 июля 1982 года в Москве. С ранних лет Борис был тесно связан с искусством благодаря своей матери, Ирине Леонидовне, которая занимала должность в Московском Художественном Академическом Театре (МХАТ). Уже с 7 лет он впервые вышел на сцену театра, а к восьми годам был задействован в двенадцати спектаклях, где работал с Олегом Ефремовым и Евгением Мироновым.
С ранних лет Борис проявлял интерес к журналистике. В возрасте 11 лет он успешно прошел отбор и был приглашен в качестве ведущего и репортера на программу «Там-Там новости», выходившую на телеканале РТР. Впоследствии он продолжил работу в этой сфере, присоединившись к команде передачи «Башня».
Воспитанием Бориса не занимался его отец Вячеслав Орлов. Их первая встреча произошла лишь когда Борису исполнилось 13 лет. В интервью Корчевников откровенно рассказывал о непростых взаимоотношениях с отцом, отмечая при этом, что все же продолжал воспринимать его как своего родителя.
«Мой папа со мной не жил. Он нехорошо поступил по отношению к маме, бросил, когда она была беременна. Никак не помогал и ни в чем не участвовал. У меня достаточно поводов обижаться и даже ненавидеть его», — заявил Корчевников в программе «Прямой эфир».
Когда возникла необходимость сделать выбор между театром, телевидением и образованием, Борис Корчевников предпочел поступить на факультет журналистики МГУ, хотя был также зачислен в школу-студию МХАТ. Тем не менее, принятое решение не стало препятствием для его актерской деятельности.
Карьера Корчевникова
Борис Корчевников принимал участие в съемках художественных фильмов и рекламных роликов, а также занимал должность штатного репортера на телеканале НТВ. Наибольшую популярность ему принесла роль в телесериале «Кадетство», где в возрасте 24 лет он исполнил образ 15-летнего подростка.
«Мне позвонил агент и предложил прийти на пробы. Когда-то мне очень сильно хотелось сниматься, но не брали. И на эти пробы я шел почти равнодушно. А на следующий день уже просился в долгий отпуск на НТВ. Рассказал Владимиру Михайловичу Кулистикову и Татьяне Митковой, что это за роль, и мы сошлись в том, что такую сыграть совсем не стыдно», — рассказывал Борис «Комсомольской правде».
В 2000-х годах профессиональный путь Бориса Корчевникова на телевидении развивался активно. В этот период он занимался исследованием мифов и путешествовал в рамках передачи «Хочу верить!» на канале СТС, а также вел программы с участием звезд, среди которых были певец и лидер коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров и спортивный журналист Василий Уткин. В течение четырех лет Корчевников был ведущим телешоу «Прямой эфир», после чего занял пост руководителя православного телеканала «Спас».
Также он стал ведущим программ «Судьба человека» и «Жизнь и судьба». Корчевников также занимается благотворительностью, связанной со строительством храмов и помощью больным детям.
Отношения с отцом и его смерть
В 2015 году Корчевников восстановил отношения со своим отцом. Борис часто навещал его, помогал, был рядом в последние месяцы жизни родителя.
«В 2015 году на Рождество, когда он уже не руководил театром, я позвонил и предложил встретиться. Пришел к нему домой на Патриаршие пруды. Он сидел один в квартире, много курил, пил кофе и рисовал картины. Я продолжал его звать на „Вы“. Он сказал мне много тонких вещей: „Будь лидером, и все. Со временем все станет органично“», — передает его словам «СтарХит».
Серьезная болезнь и смерть отца стали для журналиста трагедией. Уже находясь в реанимации, Вячеслав Орлов представил Борису свою дочь от другого брака.
Личная жизнь Бориса Корчевникова
Больше семи лет Борис Корчевников находился в отношениях с актрисой Анной Сесиль Свердловой. Она родилась во Франции, но выросла в России. Борис часто рассказывает в интервью про эти отношения, но не раскрывает причину расставания.
«Инициатором расставания была Анна, хотя я предпринимал попытки возобновить отношения. Не было ни измен, ни предательств – просто стало понятно, что жить вместе не выходит", — рассказывал он "Комсомольской правде".
Борис признавался, что поженится с Анной постоянно мешали разные обстоятельства. «Теперь уже понимаю, что и для меня, и для нее написан, наверное, другой сценарий. Мы не должны быть вместе. При этом этот человек очень многое сделал для меня, чтобы меня приблизить к Богу. Я больше таких женщин в жизни не встречал», — рассказывал Корчевников.
У Бориса также были отношения с моделью и журналисткой Анной Одеговой, с которой он познакомился в период обучения в МГУ. Окружение пары предполагало, что их союз завершится браком, однако до регистрации отношений дело не дошло. Причины расставания Борис и Анна предпочли не раскрывать.
Сейчас Борис Корчевников живет с мамой в центре Москвы. В эфире программы «Судьба человека» Корчевников объяснил, почему до сих пор не женился. По его словам мама препятствовала этому. «Ей не нравились потенциальные невестки. „Я водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!“ — заявил он.
Борьба с болезнью
В 2015 году Борис Корчевников, сообщил, что у него была диагностирована доброкачественная опухоль мозга. «Слово опухоль прозвучало и в моей жизни. Ее обнаружили в районе головного мозга. По счастью она оказалась доброкачественной. Но я никогда не забуду дней в больничной палате, когда я остро ощущал силу молитв, поддержки родных, друзей. Я бесконечно за это благодарен», — передает его слова «Комсомольская правда».
После перенесенной операции у телеведущего возникли проблемы со слухом, однако наиболее трудный этап уже был пройден. Корчевников особо отметил, что его заболевание не является онкологическим, и выразил недовольство по поводу появившихся в СМИ домыслов и преувеличений на эту тему.
В 2019 году поклонники вновь выразили обеспокоенность по поводу состояния здоровья ведущего из-за заметных перемен во внешности. В ответ Борис Корчевников заверил общественность, что находится на пути к восстановлению, и подчеркнул, что старается воспринимать критику с юмором.
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