Одиночество, борьба с болезнью и вера в Бога: Борису Корчевникову — 43

Борис Корчевников отмечает 43-летие 20 июля 2025
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Борис Корчевников отмечает день рождения 20 июля
Борис Корчевников отмечает день рождения 20 июля Фото:

Борис Корчевников — российский тележурналист, актер театра и кино. Популярным он стал благодаря роли суворовца Синицына в сериале «Кадетство». Кроме того, он является ведущим авторского проекта «Судьба человека» на «России 1». Несмотря на успех в карьере, в личной жизни Корчевников не столь удачен. Он так и не женился, а несколько лет назад узнал о серьезном заболевании. 20 июля журналисту исполняется 43 года. О его успехах и трагедиях — в материале URA.RU.

Детство и юность Бориса Корчевникова

Борис Корчевников родился 20 июля 1982 года в Москве. С ранних лет Борис был тесно связан с искусством благодаря своей матери, Ирине Леонидовне, которая занимала должность в Московском Художественном Академическом Театре (МХАТ). Уже с 7 лет он впервые вышел на сцену театра, а к восьми годам был задействован в двенадцати спектаклях, где работал с Олегом Ефремовым и Евгением Мироновым.

Борис Корчевников с детства занимался журналистикой
Борис Корчевников с детства занимался журналистикой
Фото:

С ранних лет Борис проявлял интерес к журналистике. В возрасте 11 лет он успешно прошел отбор и был приглашен в качестве ведущего и репортера на программу «Там-Там новости», выходившую на телеканале РТР. Впоследствии он продолжил работу в этой сфере, присоединившись к команде передачи «Башня».

Воспитанием Бориса не занимался его отец Вячеслав Орлов. Их первая встреча произошла лишь когда Борису исполнилось 13 лет. В интервью Корчевников откровенно рассказывал о непростых взаимоотношениях с отцом, отмечая при этом, что все же продолжал воспринимать его как своего родителя.

«Мой папа со мной не жил. Он нехорошо поступил по отношению к маме, бросил, когда она была беременна. Никак не помогал и ни в чем не участвовал. У меня достаточно поводов обижаться и даже ненавидеть его», — заявил Корчевников в программе «Прямой эфир».

Когда возникла необходимость сделать выбор между театром, телевидением и образованием, Борис Корчевников предпочел поступить на факультет журналистики МГУ, хотя был также зачислен в школу-студию МХАТ. Тем не менее, принятое решение не стало препятствием для его актерской деятельности.

Карьера Корчевникова

Борис Корчевников принимал участие в съемках художественных фильмов и рекламных роликов, а также занимал должность штатного репортера на телеканале НТВ. Наибольшую популярность ему принесла роль в телесериале «Кадетство», где в возрасте 24 лет он исполнил образ 15-летнего подростка.

«Мне позвонил агент и предложил прийти на пробы. Когда-то мне очень сильно хотелось сниматься, но не брали. И на эти пробы я шел почти равнодушно. А на следующий день уже просился в долгий отпуск на НТВ. Рассказал Владимиру Михайловичу Кулистикову и Татьяне Митковой, что это за роль, и мы сошлись в том, что такую сыграть совсем не стыдно», — рассказывал Борис «Комсомольской правде».

Корчевников активно занимается благотворительностью
Корчевников активно занимается благотворительностью
Фото:

В 2000-х годах профессиональный путь Бориса Корчевникова на телевидении развивался активно. В этот период он занимался исследованием мифов и путешествовал в рамках передачи «Хочу верить!» на канале СТС, а также вел программы с участием звезд, среди которых были певец и лидер коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров и спортивный журналист Василий Уткин. В течение четырех лет Корчевников был ведущим телешоу «Прямой эфир», после чего занял пост руководителя православного телеканала «Спас».

Также он стал ведущим программ «Судьба человека» и «Жизнь и судьба». Корчевников также занимается благотворительностью, связанной со строительством храмов и помощью больным детям.

Отношения с отцом и его смерть

В 2015 году Корчевников восстановил отношения со своим отцом. Борис часто навещал его, помогал, был рядом в последние месяцы жизни родителя.

«В 2015 году на Рождество, когда он уже не руководил театром, я позвонил и предложил встретиться. Пришел к нему домой на Патриаршие пруды. Он сидел один в квартире, много курил, пил кофе и рисовал картины. Я продолжал его звать на „Вы“. Он сказал мне много тонких вещей: „Будь лидером, и все. Со временем все станет органично“», — передает его словам «СтарХит». 

Серьезная болезнь и смерть отца стали для журналиста трагедией. Уже находясь в реанимации, Вячеслав Орлов представил Борису свою дочь от другого брака.

Личная жизнь Бориса Корчевникова

Больше семи лет Борис Корчевников находился в отношениях с актрисой Анной Сесиль Свердловой. Она родилась во Франции, но выросла в России. Борис часто рассказывает в интервью про эти отношения, но не раскрывает причину расставания. 

«Инициатором расставания была Анна, хотя я предпринимал попытки возобновить отношения. Не было ни измен, ни предательств – просто стало понятно, что жить вместе не выходит", — рассказывал он "Комсомольской правде". 

Борис признавался, что поженится с Анной постоянно мешали разные обстоятельства. «Теперь уже понимаю, что и для меня, и для нее написан, наверное, другой сценарий. Мы не должны быть вместе. При этом этот человек очень многое сделал для меня, чтобы меня приблизить к Богу. Я больше таких женщин в жизни не встречал», — рассказывал Корчевников. 

У Бориса также были отношения с моделью и журналисткой Анной Одеговой, с которой он познакомился в период обучения в МГУ. Окружение пары предполагало, что их союз завершится браком, однако до регистрации отношений дело не дошло. Причины расставания Борис и Анна предпочли не раскрывать.

Сейчас Борис Корчевников живет с мамой в центре Москвы. В эфире программы «Судьба человека» Корчевников объяснил, почему до сих пор не женился. По его словам мама препятствовала этому. «Ей не нравились потенциальные невестки. „Я водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!“ — заявил он.

Борьба с болезнью

В 2015 году Борис Корчевников, сообщил, что у него была диагностирована доброкачественная опухоль мозга. «Слово опухоль прозвучало и в моей жизни. Ее обнаружили в районе головного мозга. По счастью она оказалась доброкачественной. Но я никогда не забуду дней в больничной палате, когда я остро ощущал силу молитв, поддержки родных, друзей. Я бесконечно за это благодарен», — передает его слова «Комсомольская правда».

После перенесенной операции у телеведущего возникли проблемы со слухом, однако наиболее трудный этап уже был пройден. Корчевников особо отметил, что его заболевание не является онкологическим, и выразил недовольство по поводу появившихся в СМИ домыслов и преувеличений на эту тему.

В 2019 году поклонники вновь выразили обеспокоенность по поводу состояния здоровья ведущего из-за заметных перемен во внешности. В ответ Борис Корчевников заверил общественность, что находится на пути к восстановлению, и подчеркнул, что старается воспринимать критику с юмором.

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Борис Корчевников — российский тележурналист, актер театра и кино. Популярным он стал благодаря роли суворовца Синицына в сериале «Кадетство». Кроме того, он является ведущим авторского проекта «Судьба человека» на «России 1». Несмотря на успех в карьере, в личной жизни Корчевников не столь удачен. Он так и не женился, а несколько лет назад узнал о серьезном заболевании. 20 июля журналисту исполняется 43 года. О его успехах и трагедиях — в материале URA.RU. Детство и юность Бориса Корчевникова Борис Корчевников родился 20 июля 1982 года в Москве. С ранних лет Борис был тесно связан с искусством благодаря своей матери, Ирине Леонидовне, которая занимала должность в Московском Художественном Академическом Театре (МХАТ). Уже с 7 лет он впервые вышел на сцену театра, а к восьми годам был задействован в двенадцати спектаклях, где работал с Олегом Ефремовым и Евгением Мироновым. С ранних лет Борис проявлял интерес к журналистике. В возрасте 11 лет он успешно прошел отбор и был приглашен в качестве ведущего и репортера на программу «Там-Там новости», выходившую на телеканале РТР. Впоследствии он продолжил работу в этой сфере, присоединившись к команде передачи «Башня». Воспитанием Бориса не занимался его отец Вячеслав Орлов. Их первая встреча произошла лишь когда Борису исполнилось 13 лет. В интервью Корчевников откровенно рассказывал о непростых взаимоотношениях с отцом, отмечая при этом, что все же продолжал воспринимать его как своего родителя. Когда возникла необходимость сделать выбор между театром, телевидением и образованием, Борис Корчевников предпочел поступить на факультет журналистики МГУ, хотя был также зачислен в школу-студию МХАТ. Тем не менее, принятое решение не стало препятствием для его актерской деятельности. Карьера Корчевникова Борис Корчевников принимал участие в съемках художественных фильмов и рекламных роликов, а также занимал должность штатного репортера на телеканале НТВ. Наибольшую популярность ему принесла роль в телесериале «Кадетство», где в возрасте 24 лет он исполнил образ 15-летнего подростка. «Мне позвонил агент и предложил прийти на пробы. Когда-то мне очень сильно хотелось сниматься, но не брали. И на эти пробы я шел почти равнодушно. А на следующий день уже просился в долгий отпуск на НТВ. Рассказал Владимиру Михайловичу Кулистикову и Татьяне Митковой, что это за роль, и мы сошлись в том, что такую сыграть совсем не стыдно», — рассказывал Борис «Комсомольской правде». В 2000-х годах профессиональный путь Бориса Корчевникова на телевидении развивался активно. В этот период он занимался исследованием мифов и путешествовал в рамках передачи «Хочу верить!» на канале СТС, а также вел программы с участием звезд, среди которых были певец и лидер коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров и спортивный журналист Василий Уткин. В течение четырех лет Корчевников был ведущим телешоу «Прямой эфир», после чего занял пост руководителя православного телеканала «Спас». Также он стал ведущим программ «Судьба человека» и «Жизнь и судьба». Корчевников также занимается благотворительностью, связанной со строительством храмов и помощью больным детям. Отношения с отцом и его смерть В 2015 году Корчевников восстановил отношения со своим отцом. Борис часто навещал его, помогал, был рядом в последние месяцы жизни родителя. «В 2015 году на Рождество, когда он уже не руководил театром, я позвонил и предложил встретиться. Пришел к нему домой на Патриаршие пруды. Он сидел один в квартире, много курил, пил кофе и рисовал картины. Я продолжал его звать на „Вы“. Он сказал мне много тонких вещей: „Будь лидером, и все. Со временем все станет органично“», — передает его словам «СтарХит».  Серьезная болезнь и смерть отца стали для журналиста трагедией. Уже находясь в реанимации, Вячеслав Орлов представил Борису свою дочь от другого брака. Личная жизнь Бориса Корчевникова Больше семи лет Борис Корчевников находился в отношениях с актрисой Анной Сесиль Свердловой. Она родилась во Франции, но выросла в России. Борис часто рассказывает в интервью про эти отношения, но не раскрывает причину расставания.  Борис признавался, что поженится с Анной постоянно мешали разные обстоятельства. «Теперь уже понимаю, что и для меня, и для нее написан, наверное, другой сценарий. Мы не должны быть вместе. При этом этот человек очень многое сделал для меня, чтобы меня приблизить к Богу. Я больше таких женщин в жизни не встречал», — рассказывал Корчевников.  У Бориса также были отношения с моделью и журналисткой Анной Одеговой, с которой он познакомился в период обучения в МГУ. Окружение пары предполагало, что их союз завершится браком, однако до регистрации отношений дело не дошло. Причины расставания Борис и Анна предпочли не раскрывать. Сейчас Борис Корчевников живет с мамой в центре Москвы. В эфире программы «Судьба человека» Корчевников объяснил, почему до сих пор не женился. По его словам мама препятствовала этому. «Ей не нравились потенциальные невестки. „Я водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!“ — заявил он. Борьба с болезнью В 2015 году Борис Корчевников, сообщил, что у него была диагностирована доброкачественная опухоль мозга. «Слово опухоль прозвучало и в моей жизни. Ее обнаружили в районе головного мозга. По счастью она оказалась доброкачественной. Но я никогда не забуду дней в больничной палате, когда я остро ощущал силу молитв, поддержки родных, друзей. Я бесконечно за это благодарен», — передает его слова «Комсомольская правда». После перенесенной операции у телеведущего возникли проблемы со слухом, однако наиболее трудный этап уже был пройден. Корчевников особо отметил, что его заболевание не является онкологическим, и выразил недовольство по поводу появившихся в СМИ домыслов и преувеличений на эту тему. В 2019 году поклонники вновь выразили обеспокоенность по поводу состояния здоровья ведущего из-за заметных перемен во внешности. В ответ Борис Корчевников заверил общественность, что находится на пути к восстановлению, и подчеркнул, что старается воспринимать критику с юмором.
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