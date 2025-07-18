Юрист рассказал, что будет с россиянами, которые пользуются VPN

Законопослушным гражданам не следует опасаться наложения штрафов за применение VPN-сервисов, предназначенных для обхода ограничений на доступ к заблокированным интернет-ресурсам. Об этом сообщил юрист, эксперт в сфере информационных технологий Михаил Божор.
«Ситуации, когда гражданин случайно, без намерения прочитать экстремистские материалы, открыл их, не станут основанием для штрафа», — рассказал юрист в беседе с aif.ru. Так он прокомментировал возможное введение наказания за поиск и доступ к заведомо экстремистским материалам, включая использование VPN и аналогичных средств.
По словам Божора, современные технологии интернет-провайдеров не позволяют без детального расследования определить, какую именно информацию пользователь искал на зашифрованных сайтах, поскольку большинство ресурсов используют SSL-сертификаты. Также установлены штрафы за неправильное использование оборудования для пропуска трафика или виртуальных телефонных станций. Юрист добавил, что теперь будет возможна блокировка устройств, с помощью которых мошенники совершают телефонные атаки на россиян.
Ранее стало известно, что в России могут ввести штрафы от трех до пяти тысяч рублей за использование VPN-сервисов для получения запрещенной информации и за поиск экстремистского контента. Соответствующие поправки в КоАП уже внесены на рассмотрение в Госдуму.
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