«Вел как безумец»: в Белом доме разочаровались в Израиле из-за ударов по Сирии

Axios: в Белом доме возросло недовольство действиями Нетаньяху
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Действия Нетаньяху против Сирии обеспокоили Белый дом
Действия Нетаньяху против Сирии обеспокоили Белый дом Фото:

В Белом доме выразили растущее недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после недавних авиаударов по территории Сирии. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на анонимных представителей администрации президента США Дональда Трампа.

«Пока дым и обломки кружились над сирийским президентским дворцом, разговоры в Западном крыле становились все громче: Биньямин Нетаньяху вышел из-под контроля...», — приводит портал слова источника. По словам источника, в Белом доме усиливается скептическое отношение к израильскому лидеру. Американские чиновники отмечают, что Нетаньяху становится все более деструктивным политиком, чьи действия вызывают обеспокоенность по поводу стабильности в регионе. 

Чиновники также выразили опасения, что израильская политика способна нанести ущерб и собственным интересам страны, и авторитету Израиля в глазах Вашингтона. В администрации США заявили, что удары по Сирии могут привести к дестабилизации ситуации в регионе, что негативно скажется на друзской общине и самом Израиле. Один из собеседников портала охарактеризовал премьер-министра как «безумца» и сравнил его поведение с поведением ребенка, который не желает соблюдать правила.

По данным Axios, Белый дом опасается, что политика Нетаньяху может осложнить усилия администрации Трампа по урегулированию обстановки на Ближнем Востоке. Американские чиновники предупреждают: если нынешний курс Израиля сохранится, это может привести к ухудшению отношений между двумя странами.

13 июля поступили сообщения о нападении вооруженных группировок на несколько друзских населенных пунктов в провинции Сувейда. В результате этих событий была заблокирована дорога, соединяющая регион с Дамаском. Для обеспечения безопасности гражданского населения в противостояние с бедуинскими племенами вступили отряды друзской самообороны.

В результате вооруженных столкновений погибли свыше 30 человек, еще более 100 получили ранения. Кроме того, сообщается о смерти 20 военнослужащих сил Временного правительства Сирии.

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В Белом доме выразили растущее недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после недавних авиаударов по территории Сирии. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на анонимных представителей администрации президента США Дональда Трампа. «Пока дым и обломки кружились над сирийским президентским дворцом, разговоры в Западном крыле становились все громче: Биньямин Нетаньяху вышел из-под контроля...», — приводит портал слова источника. По словам источника, в Белом доме усиливается скептическое отношение к израильскому лидеру. Американские чиновники отмечают, что Нетаньяху становится все более деструктивным политиком, чьи действия вызывают обеспокоенность по поводу стабильности в регионе.  Чиновники также выразили опасения, что израильская политика способна нанести ущерб и собственным интересам страны, и авторитету Израиля в глазах Вашингтона. В администрации США заявили, что удары по Сирии могут привести к дестабилизации ситуации в регионе, что негативно скажется на друзской общине и самом Израиле. Один из собеседников портала охарактеризовал премьер-министра как «безумца» и сравнил его поведение с поведением ребенка, который не желает соблюдать правила. По данным Axios, Белый дом опасается, что политика Нетаньяху может осложнить усилия администрации Трампа по урегулированию обстановки на Ближнем Востоке. Американские чиновники предупреждают: если нынешний курс Израиля сохранится, это может привести к ухудшению отношений между двумя странами. 13 июля поступили сообщения о нападении вооруженных группировок на несколько друзских населенных пунктов в провинции Сувейда. В результате этих событий была заблокирована дорога, соединяющая регион с Дамаском. Для обеспечения безопасности гражданского населения в противостояние с бедуинскими племенами вступили отряды друзской самообороны. В результате вооруженных столкновений погибли свыше 30 человек, еще более 100 получили ранения. Кроме того, сообщается о смерти 20 военнослужащих сил Временного правительства Сирии.
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