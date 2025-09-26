Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину о серьезных последствиях для Украины в случае отказа от переговоров с Россией. По словам белорусского лидера, для Киева уже есть выгодное предложение по урегулированию конфликта, и дальнейшее затягивание переговоров может привести к потере контроля над всей территорией страны. Кроме того, Лукашенко заявил, что хочет лично поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Если украинцы не пойдут на эти предложения, это будет то, что было в начале СВО, это будет еще хуже, они потеряют Украину. Сейчас не остановятся, с моей точки зрения, человека, глубоко погруженного в эту ситуацию, они потеряют всю Украину», — заявил президент Белоруссии, фрагмент интервью опубликован в telegram-канале «ЗАРУБИН».
В ходе беседы Лукашенко отметил, что ему есть что сказать Зеленскому. «Я бы хотел с ним просто поговорить. Как раз это тот момент, который прозвучит в России, от вас: у меня есть, что ему сказать. Думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации. В начале СВО я говорил: нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться», — сказал президент Белоруссии.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва готова к компромиссу по Украине при условии учета интересов России, а администрация США во главе с Дональдом Трампом после встречи на Аляске проявила заинтересованность в долгосрочном урегулировании конфликта. Лавров подчеркивал, что любые договоренности должны учитывать результаты прошедших референдумов и гарантировать безопасность русскоязычного населения.
