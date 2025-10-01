Путин назначил нового посла РФ в Йемене

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Кудрова на должность чрезвычайного и полномочного посла России в Йеменской Республике. Соответствующий документ был опубликован на протале официальной правовой информации.
«Назначить Кудрова Евгения Александровича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Йеменской Республике», — говорится в документе. До настоящего времени Кудров исполнял обязанности временного поверенного в делах Российской Федерации в Йемене.
Ранее Путин назначил Игоря Руденя на должность полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Указ об этом был подписан 29 сентября. Документ вступает в силу с момента подписания. Решение о назначении принято на основании Конституции. До настоящего времени Игорь Руденя занимал пост губернатора Тверской области.
