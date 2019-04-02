В финале конкурса «Я — профессионал» награждали 106 золотых медалистов, поэтому было так много девушек, вручавших статуэтки и призы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве показали, как студенты зачастую без опыта работы попадают на хорошие должности в «Яндекс» и Росатом. 2 апреля в Центре международной торговли в Москве наградили призеров студенческой олимпиады «Я — профессионал». Этот конкурс — «младший брат» «Лидеров России», который дает возможность стремительной карьеры молодым людям. В фоторепортаже «URA.RU» — какой гендер успешнее, неожиданная шутка экс-главного санитарного врача Онищенко и самый успешный молодой уралец.

Олимпиада «Я — профессионал» — один из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей» (также проводит конкурс «Лидеры России»). Проходит она во второй раз. В 2019 году число студентов, решивших воспользоваться карьерным лифтом (в случае победы — получить шанс поступить в лучшие вузы страны вне конкурса или начать карьеру в крупной компании), увеличилось на 78% — с 295 до 523 тысяч участников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Невероятно крутые», — оценил победителей со сцены первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. То, что сделали ребята, почти невозможно, однако, заметил он, реальный конкурсный отбор — жизнь — для них только начинается. Спикер особо подчеркнул, что на конкурсе «Я — профессионал» девушек и юношей одинаковое число. «Мы всегда переживаем, что у нас в проекте „Лидеры России“ девчонок мало. В „Я — профессионал“ всё честно и поровну», — сказал Кириенко. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако среди «суперменов» (так Кириенко назвал ребят, которые сумели выиграть больше одной медали) девушек не оказалось. Семь юношей получили награды одновременно по двум разным дисциплинам, а один из них — студент Московского физико-технического института Илья Фрадкин — сразу три. Среди самых умных ребят оказался свердловчанин, студент УрФУ Роман Яговитин. Роман получил золото по химии и серебро по физической химии и катализу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отец юноши и одновременно его наставник Евгений Яговитин признался, что и сам не знает, как удалось воспитать сына таким умным. Сам Роман пояснил «URA.RU», что добиться успеха ему помогли желание побеждать и умение не пасовать перед неудачами. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Награждаемых было так много, что бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко ждал своего выступления около двух часов. Ему предстояло выступить на награждении студентов-медиков. «Все сидящие в этом зале, которые уже опрокинули [выпили, отмечая победу], работают на вас, на ваши показатели», — напомнил студентам Онищенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Не обошлось без казуса: когда вручали медали в блоке «искусство и гуманитарные науки», одну из девушек (крайнюю справа) приняли за парня. «Будете один замечательный мужчина на фотографии!» — радостно обращался к ней ведущий, но самоирония финалистки спасла ситуацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU