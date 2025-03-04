Лавров не знает, чего ждать от Зеленского после отказа США поставлять оружие

Трудно предсказать реакцию президента Украины Владимира Зеленского на решение США прекратить поставки оружия для ВСУ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о потенциальных последствиях для Зеленского после остановки военной помощи. Слова министра прозвучали в эфире «Первого канала».
Телеканал Fox News ранее сообщил, что США остановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в желании Киева начать мирные переговоры. По информации от высокопоставленного представителя Белого дома, решение уже вступило в силу, и поставки были приостановлены около 4:30 утра по московскому времени 4 марта.
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