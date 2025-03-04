04 марта 2025

Лавров не знает, чего ждать от Зеленского после отказа США поставлять оружие

© Служба новостей «URA.RU»
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Лавров заявил, что Зеленский не человек
Лавров заявил, что Зеленский не человек Фото:

Трудно предсказать реакцию президента Украины Владимира Зеленского на решение США прекратить поставки оружия для ВСУ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о потенциальных последствиях для Зеленского после остановки военной помощи. Слова министра прозвучали в эфире «Первого канала».

Телеканал Fox News ранее сообщил, что США остановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в желании Киева начать мирные переговоры. По информации от высокопоставленного представителя Белого дома, решение уже вступило в силу, и поставки были приостановлены около 4:30 утра по московскому времени 4 марта.

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Трудно предсказать реакцию президента Украины Владимира Зеленского на решение США прекратить поставки оружия для ВСУ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о потенциальных последствиях для Зеленского после остановки военной помощи. Слова министра прозвучали в эфире «Первого канала». Телеканал Fox News ранее сообщил, что США остановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в желании Киева начать мирные переговоры. По информации от высокопоставленного представителя Белого дома, решение уже вступило в силу, и поставки были приостановлены около 4:30 утра по московскому времени 4 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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