Дорогие лекарства станут доступнее для россиян

Контроль за поставками препаратов сделают электронным

11 февраля 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

Цифровизация сделает сложный процесс лекарственного обеспечения проще и быстрее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Получить дорогие лекарства в России станет проще и быстрее. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал обновленную версию «Положения о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения» (ЕГИСЗ), которая предписывает перевести большинство медицинских документов в электронный вид. Эксперты считают, что теперь запасы лекарств в регионах будут оперативно пополняться и доходить до пациентов, при этом правительство сможет решить и проблему с некачественными препаратами. О подписании Мишустиным «Положения» 11 февраля сообщила пресс-служба правительства. Документ подразумевает переход на электронный документооборот. Новая система свяжет между собой все медицинские организации России, так что врачам и пациентам больше не придется тратить время на передачу различных выписок, справок или медкарт. Современные технологии помогут обеспечивать россиян лекарствами Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В новую систему ЕГИСЗ загрузят, в том числе, результаты медосвидетельствований и данные о необходимых лекарствах. «Все это поможет усовершенствовать процесс оказания гражданам медицинской помощи и сделать его более эффективным», — объяснил Мишустин. По его словам, теперь все сведения о болезни пациента будут собраны в одном месте, и «в экстренной ситуации это может спасти человеку жизнь». В регионах считают, что цифровые технологии позволят побороть злоупотребления на рынке препаратов со стороны как производителей, так и получателей лекарств. «Мы увидим, что лекарства выдали и получил именно тот человек, которому они предназначались», — сказала URA.RU первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Ирина Гехт уверяет, что пациентам больше не придется обивать пороги больниц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам чиновницы, обивать пороги медучреждений для больных людей не только утомительно, но и опасно, особенно в период эпидемий. Благодаря новой системе ЕГИСЗ и телемедицине в ряде случаев пациентам не придется никуда ходить — лекарства доставят на дом или в ближайшую аптеку. О возможности такой схемы лечения для зараженных коронавирусом Мишустин говорил 8 февраля на заседании совета по борьбе с COVID-19, но в перспективе электронные рецепты можно будет использовать и в других ситуациях, считает Гехт. «Это будет база Минздрава, где все льготники будут учтены и рецепт будет формироваться в электронном виде. Конечно, это неоценимое преимущество пациента: ему не надо никуда ехать. Федеральные и региональные льготники — это, все-таки, люди имеющие хронические заболевания, для них это снимет необходимость поездок в больницы только ради новых назначений», — объяснила замгубернатора. При этом бумажные рецепты останутся для тех граждан, кому так удобнее, заключила она. Новые правила помогут избавиться от некачественных препаратов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Главврач Московской областной детской психоневрологической больницы, главный детский невролог Московской области Олег Лапочкин рассказал URA.RU, что сейчас обеспечение граждан лекарствами за счет государства устроено довольно громоздко. Поэтому правительство пытается упростить работу системы путем централизации и цифровизации, пояснил врач. «Необходимо определить пациента в тот или иной регистр, решить федеральное у него будет финансирование или региональное. У бюджетов разных уровней разное планирование на закупки лекарств, отличаются льготные программы. Это все разные базы данных. А еще есть процедуры подачи документов, консилиумы и так далее. Многие процессы тут можно было бы автоматизировать», — заявил Лапочкин. Новые правила направлены на то, чтобы больные стали получать нужные лекарства быстрее, а все «заторы» на этом пути можно было отслеживать и оперативно убирать, подчеркнул Лапочкин. Коллегу поддержал профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев. Помогая пожилым людям, у которых не хватает денег на лекарства, власть тем самым повышает качество и продолжительность их жизни, добавил врач. Эти показатели, в свою очередь, — один из критериев оценки эффективности работы самого государства. Статья по теме Мишустин запустил проект, который остановит коронавирус Конев также отметил, что перевод системы здравоохранения «на цифровые рельсы» способен решить заодно и проблему с некачественными фармпрепаратами. «Контроль за системой должен быть жестким, потому что у нас, к сожалению, много желающих нажиться. Нужно отслеживать весь путь каждой пачки лекарств от производства до потребителя, без цифровизации наладить контроль не получается», — резюмировал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Получить дорогие лекарства в России станет проще и быстрее. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал обновленную версию «Положения о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения» (ЕГИСЗ), которая предписывает перевести большинство медицинских документов в электронный вид. Эксперты считают, что теперь запасы лекарств в регионах будут оперативно пополняться и доходить до пациентов, при этом правительство сможет решить и проблему с некачественными препаратами. О подписании Мишустиным «Положения» 11 февраля сообщила пресс-служба правительства. Документ подразумевает переход на электронный документооборот. Новая система свяжет между собой все медицинские организации России, так что врачам и пациентам больше не придется тратить время на передачу различных выписок, справок или медкарт. В новую систему ЕГИСЗ загрузят, в том числе, результаты медосвидетельствований и данные о необходимых лекарствах. «Все это поможет усовершенствовать процесс оказания гражданам медицинской помощи и сделать его более эффективным», — объяснил Мишустин. По его словам, теперь все сведения о болезни пациента будут собраны в одном месте, и «в экстренной ситуации это может спасти человеку жизнь». В регионах считают, что цифровые технологии позволят побороть злоупотребления на рынке препаратов со стороны как производителей, так и получателей лекарств. «Мы увидим, что лекарства выдали и получил именно тот человек, которому они предназначались», — сказала URA.RU первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. По словам чиновницы, обивать пороги медучреждений для больных людей не только утомительно, но и опасно, особенно в период эпидемий. Благодаря новой системе ЕГИСЗ и телемедицине в ряде случаев пациентам не придется никуда ходить — лекарства доставят на дом или в ближайшую аптеку. О возможности такой схемы лечения для зараженных коронавирусом Мишустин говорил 8 февраля на заседании совета по борьбе с COVID-19, но в перспективе электронные рецепты можно будет использовать и в других ситуациях, считает Гехт. «Это будет база Минздрава, где все льготники будут учтены и рецепт будет формироваться в электронном виде. Конечно, это неоценимое преимущество пациента: ему не надо никуда ехать. Федеральные и региональные льготники — это, все-таки, люди имеющие хронические заболевания, для них это снимет необходимость поездок в больницы только ради новых назначений», — объяснила замгубернатора. При этом бумажные рецепты останутся для тех граждан, кому так удобнее, заключила она. Главврач Московской областной детской психоневрологической больницы, главный детский невролог Московской области Олег Лапочкин рассказал URA.RU, что сейчас обеспечение граждан лекарствами за счет государства устроено довольно громоздко. Поэтому правительство пытается упростить работу системы путем централизации и цифровизации, пояснил врач. «Необходимо определить пациента в тот или иной регистр, решить федеральное у него будет финансирование или региональное. У бюджетов разных уровней разное планирование на закупки лекарств, отличаются льготные программы. Это все разные базы данных. А еще есть процедуры подачи документов, консилиумы и так далее. Многие процессы тут можно было бы автоматизировать», — заявил Лапочкин. Новые правила направлены на то, чтобы больные стали получать нужные лекарства быстрее, а все «заторы» на этом пути можно было отслеживать и оперативно убирать, подчеркнул Лапочкин. Коллегу поддержал профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев. Помогая пожилым людям, у которых не хватает денег на лекарства, власть тем самым повышает качество и продолжительность их жизни, добавил врач. Эти показатели, в свою очередь, — один из критериев оценки эффективности работы самого государства. Конев также отметил, что перевод системы здравоохранения «на цифровые рельсы» способен решить заодно и проблему с некачественными фармпрепаратами. «Контроль за системой должен быть жестким, потому что у нас, к сожалению, много желающих нажиться. Нужно отслеживать весь путь каждой пачки лекарств от производства до потребителя, без цифровизации наладить контроль не получается», — резюмировал он.