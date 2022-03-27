Кому нужны антибиотики и как выявить рак на ранней стадии

Семь главных мифов о здоровье человека

27 марта 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

Коронавирус победят не антибиотики, а вакцинация, говорят врачи Фото: Илья Московец © URA.RU Медицина полна мифов и заблуждений, которые во время пандемии только разрастаются и усиливаются. Так, пациенты боятся прививок, сами назначают себе антибиотики при банальной простуде и делают ненужные анализы для выявления рака на ранней стадии. Разбираемся с врачами, чему верить не стоит и чем это может грозить. Миф 1. Прививки опасны Вакцины доказали свою эффективность на популяционном уровне Фото: Денис Моргунов © URA.RU Откуда пошел. Заблуждения связаны со множественными вбросами о том, что прививки вызывают тяжелые заболевания. Так, британский доктор Эндрю Вейкфилд в 1998 году подделал исследование о том, что вакцина MMR (корь, краснуха, паротит) якобы вызывает аутизм. Позже он признался в фейке, однако это уже вызвало информационную волну. Подогрело антипрививочное движение и сокращение в условиях пандемии срока клинических испытаний вакцин против коронавируса. Чем грозит. Развитием тяжелых заболеваний. Так, те же корь, краснуха и паротит, могут вызывать осложнения, как у взрослых, так и у детей. А смертность от коронавируса среди непривитых в десятки раз выше, чем у привитых. Разоблачение. Риск побочных эффектов от прививок несопоставим с их пользой, в разговоре с URA.RU отмечает главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. По его словам, снижение тяжести течения заболеваний и смертности убедительно доказывает многочисленные научные исследования. Это не означает, что любая вакцина по умолчанию является полезной, добавляет глава контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог Николай Крючков. Однако те препараты, которые не показали достаточного соотношения эффективности и безопасности, в результате и не применяются. Это не означает и то, что побочных эффектов нет. О повышении температуры, общей слабости, боли в мышцах предупреждают производители. Но на популяционном уровне имеющиеся вакцины приносят несоизмеримо большую пользу. Миф 2. Любые болезни вылечат антибиотики Откуда пошел. Антибиотики человек, сам того не подозревая, принимал еще с древности. Так, наши предки прикладывали заплесневелый хлеб к ранам и для предотвращения инфекции, сделав вывод о целебных свойствах плесени, начали применять ее для лечения ран и воспалений. Чем грозит. Бесконтрольный прием антибиотиков, отмечает Николай Крючков, на популяционном уровне приводит к развитию многих устойчивых форм микроорганизмов. Со временем появляются штаммы, против которых антибиотики работать не будут, и этот круг инфекцией уже довольно большой. Разоблачение. Антибиотики нужны только при наличии показаний и подтвержденной бактериальной инфекции. Для большей эффективности желательно определять чувствительность микробного агента к препарату, говорит Сергей Токарев. Врачи категоричны: принимать антибиотики нужно только при наличии такого назначения. Миф 3. Можно заболеть от переохлаждения Переохлаждение снижает иммунную защиту, но не вызывает простуду напрямую Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Откуда пошел. Респираторные заболевания распространяются чаще всего осенью и зимой. Многие ошибочно считают, что заболевают от холода, ветра или промокнув под дождем. Однако, любая простуда — это инфекционное заболевание. Чем грозит. Заболев, люди не уходят на больничный, а продолжают контактировать с другими, передавать им инфекцию, создавая особые риски для тех, у кого не такой сильный иммунитет. Разоблачение. Заболеть от холода нельзя. Любая простуда вызвана инфекцией, а переохлаждение просто снижает иммунную защиту организма, говорят иммунологи Крючков и Токарев. Миф 4. Головную больно нужно терпеть Купировать головную боль врачи советуют при первом проявлении Фото: Денис Моргунов © URA.RU Откуда пошел. Из опасений о вредности обезболивающих препаратов. Чем грозит. Сильная головная боль заметно ухудшает качество жизни, мешает заниматься привычными делами. Разоблачение. Терпеть головную боль нельзя. По словам невролога Елены Анисимовой, купировать ее нужно при первом же проявлении. Особенно, если это боль хроническая и человек прекрасно знает о ее причинах. Причем подойдут не только анальгетики: помочь могут точечный массаж, специальные упражнения, холодный компресс, релаксация, свежий воздух. Другое дело, что головная боль может говорить о более серьезных проблемах, которые нужно выявить. Статья по теме Врачи развенчали главные мифы о магнитных бурях Миф 5. Компьютеры и смартфоны ухудшают зрение Откуда пошел. Из той эпохи (лет 20-30 назад), когда изображение на мониторы и телевизоры выводили электронно-лучевые трубки. Они давали мощное электромагнитное излучение, которое портило зрение. Для это даже придумали специальные защитные экраны. Сегодня в гаджетах применяются преимущественно жидкокристаллические мониторы. Чем грозит. Разве что риском отказать себе в современном гаджете. Разоблачение. Угроза испортить зрение перед экраном сильно преувеличена. По словам офтальмолога, доктора медицинских наук Татьяны Шиловой, современные устройства в этом смысле безвредны. Однако длительная работа за компьютером, особенно на близком расстоянии от монитора, влияет на зрительный тонус. Процесс напряжения и расслабления глазных мышц должен быть сбалансирован, для чего рекомендуют периодически отвлекаться от работы, делать гимнастику для глаз, смотреть вдаль. Особенно это важно для детей, у которых на фоне этого напряжения действительно может развиваться близорукость. Но с излучением экрана это никак не связано. Миф 6. Черника избавит от проблем со зрением Есть чернику тоннами даже офтальмологи не советуют Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Откуда пошел. Эта ягода богата антоцианами — веществами, придающими ей темно-синий цвет. Они действительно помогают справиться с перенапряжением и поддержать здоровье сетчатки. Чем грозит. Перееданием и несбалансированным питанием. Разоблачение. Чтобы удовлетворить потребность в антоцианах, нужно есть чернику в огромных количествах. По словам Шиловой, полезнее есть не тонны черники, а принимать специальные препараты, в которых эти вещества содержатся в концентрированном виде. Тем более, черника не поможет вылечить заболевания глаз и победить близорукость. Статья по теме Врачи назвали главные обследования для диагностики болезней Миф 7. Онкомаркеры помогают выявить рак на ранней стадии Откуда пошел. Многочисленные публикации в интернете о том, что опухолевые клетки якобы выделяют в кровь определенные вещества и нужно периодические проверять себя, чтобы убедиться в том, что рака нет. Чем грозит. Напрасной паникой и, наоборот, риском пропустить первые признаки рака. Разоблачение. Анализ на онкомаркеры в диагностике не работает. По словам онкоиммунолога Даниила Щепеляева, причина в большом количестве ложноположительных и ложноотрицательных тестов. Ставить диагноз «онкология» без исследования тканей (гистологии) нельзя. Назначается этот анализ только при подтвержденной опухоли, например для контроля терапии, говорит собеседник агентства. При этом для отдельных видов рака все же существуют эффективные способы определить онкологию на ранней стадии. Так, рак легкого покажет низкодозовая компьютерная томография, говорит онколог, доктор медицинских наук Гелена Генс. Рекомендовано оно тем, кто находится в группе риска. У женщины старше 50 лет выявить рак груди поможет маммография раз в два года и УЗИ молочных желез. Рак кишечника покажет колоноскопия, проводимая раз в пять лет. Для диагностики рака шейки матки назначают мазок на онкоцитологию. Полезно также раз в год показывать дерматологу родинки и другие образования на коже — для выявления меланомы. 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Медицина полна мифов и заблуждений, которые во время пандемии только разрастаются и усиливаются. Так, пациенты боятся прививок, сами назначают себе антибиотики при банальной простуде и делают ненужные анализы для выявления рака на ранней стадии. Разбираемся с врачами, чему верить не стоит и чем это может грозить. Миф 1. Прививки опасны Откуда пошел. Заблуждения связаны со множественными вбросами о том, что прививки вызывают тяжелые заболевания. Так, британский доктор Эндрю Вейкфилд в 1998 году подделал исследование о том, что вакцина MMR (корь, краснуха, паротит) якобы вызывает аутизм. Позже он признался в фейке, однако это уже вызвало информационную волну. Подогрело антипрививочное движение и сокращение в условиях пандемии срока клинических испытаний вакцин против коронавируса. Чем грозит. Развитием тяжелых заболеваний. Так, те же корь, краснуха и паротит, могут вызывать осложнения, как у взрослых, так и у детей. А смертность от коронавируса среди непривитых в десятки раз выше, чем у привитых. Разоблачение. Риск побочных эффектов от прививок несопоставим с их пользой, в разговоре с URA.RU отмечает главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. По его словам, снижение тяжести течения заболеваний и смертности убедительно доказывает многочисленные научные исследования. Это не означает, что любая вакцина по умолчанию является полезной, добавляет глава контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог Николай Крючков. Однако те препараты, которые не показали достаточного соотношения эффективности и безопасности, в результате и не применяются. Это не означает и то, что побочных эффектов нет. О повышении температуры, общей слабости, боли в мышцах предупреждают производители. Но на популяционном уровне имеющиеся вакцины приносят несоизмеримо большую пользу. Миф 2. Любые болезни вылечат антибиотики Откуда пошел. Антибиотики человек, сам того не подозревая, принимал еще с древности. Так, наши предки прикладывали заплесневелый хлеб к ранам и для предотвращения инфекции, сделав вывод о целебных свойствах плесени, начали применять ее для лечения ран и воспалений. Чем грозит. Бесконтрольный прием антибиотиков, отмечает Николай Крючков, на популяционном уровне приводит к развитию многих устойчивых форм микроорганизмов. Со временем появляются штаммы, против которых антибиотики работать не будут, и этот круг инфекцией уже довольно большой. Разоблачение. Антибиотики нужны только при наличии показаний и подтвержденной бактериальной инфекции. Для большей эффективности желательно определять чувствительность микробного агента к препарату, говорит Сергей Токарев. Врачи категоричны: принимать антибиотики нужно только при наличии такого назначения. Миф 3. Можно заболеть от переохлаждения Откуда пошел. Респираторные заболевания распространяются чаще всего осенью и зимой. Многие ошибочно считают, что заболевают от холода, ветра или промокнув под дождем. Однако, любая простуда — это инфекционное заболевание. Чем грозит. Заболев, люди не уходят на больничный, а продолжают контактировать с другими, передавать им инфекцию, создавая особые риски для тех, у кого не такой сильный иммунитет. Разоблачение. Заболеть от холода нельзя. Любая простуда вызвана инфекцией, а переохлаждение просто снижает иммунную защиту организма, говорят иммунологи Крючков и Токарев. Миф 4. Головную больно нужно терпеть Откуда пошел. Из опасений о вредности обезболивающих препаратов. Чем грозит. Сильная головная боль заметно ухудшает качество жизни, мешает заниматься привычными делами. Разоблачение. Терпеть головную боль нельзя. По словам невролога Елены Анисимовой, купировать ее нужно при первом же проявлении. Особенно, если это боль хроническая и человек прекрасно знает о ее причинах. Причем подойдут не только анальгетики: помочь могут точечный массаж, специальные упражнения, холодный компресс, релаксация, свежий воздух. Другое дело, что головная боль может говорить о более серьезных проблемах, которые нужно выявить. Миф 5. Компьютеры и смартфоны ухудшают зрение Откуда пошел. Из той эпохи (лет 20-30 назад), когда изображение на мониторы и телевизоры выводили электронно-лучевые трубки. Они давали мощное электромагнитное излучение, которое портило зрение. Для это даже придумали специальные защитные экраны. Сегодня в гаджетах применяются преимущественно жидкокристаллические мониторы. Чем грозит. Разве что риском отказать себе в современном гаджете. Разоблачение. Угроза испортить зрение перед экраном сильно преувеличена. По словам офтальмолога, доктора медицинских наук Татьяны Шиловой, современные устройства в этом смысле безвредны. Однако длительная работа за компьютером, особенно на близком расстоянии от монитора, влияет на зрительный тонус. Процесс напряжения и расслабления глазных мышц должен быть сбалансирован, для чего рекомендуют периодически отвлекаться от работы, делать гимнастику для глаз, смотреть вдаль. Особенно это важно для детей, у которых на фоне этого напряжения действительно может развиваться близорукость. Но с излучением экрана это никак не связано. Миф 6. Черника избавит от проблем со зрением Откуда пошел. Эта ягода богата антоцианами — веществами, придающими ей темно-синий цвет. Они действительно помогают справиться с перенапряжением и поддержать здоровье сетчатки. Чем грозит. Перееданием и несбалансированным питанием. Разоблачение. Чтобы удовлетворить потребность в антоцианах, нужно есть чернику в огромных количествах. По словам Шиловой, полезнее есть не тонны черники, а принимать специальные препараты, в которых эти вещества содержатся в концентрированном виде. Тем более, черника не поможет вылечить заболевания глаз и победить близорукость. Миф 7. Онкомаркеры помогают выявить рак на ранней стадии Откуда пошел. Многочисленные публикации в интернете о том, что опухолевые клетки якобы выделяют в кровь определенные вещества и нужно периодические проверять себя, чтобы убедиться в том, что рака нет. Чем грозит. Напрасной паникой и, наоборот, риском пропустить первые признаки рака. Разоблачение. Анализ на онкомаркеры в диагностике не работает. По словам онкоиммунолога Даниила Щепеляева, причина в большом количестве ложноположительных и ложноотрицательных тестов. Ставить диагноз «онкология» без исследования тканей (гистологии) нельзя. Назначается этот анализ только при подтвержденной опухоли, например для контроля терапии, говорит собеседник агентства. При этом для отдельных видов рака все же существуют эффективные способы определить онкологию на ранней стадии. Так, рак легкого покажет низкодозовая компьютерная томография, говорит онколог, доктор медицинских наук Гелена Генс. Рекомендовано оно тем, кто находится в группе риска. У женщины старше 50 лет выявить рак груди поможет маммография раз в два года и УЗИ молочных желез. Рак кишечника покажет колоноскопия, проводимая раз в пять лет. Для диагностики рака шейки матки назначают мазок на онкоцитологию. Полезно также раз в год показывать дерматологу родинки и другие образования на коже — для выявления меланомы.