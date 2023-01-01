Как освобождали Донбасс в 2022 году. Фотоитоги года

Солдат на блокпосту пункта пропуска беженцев во время эвакуации из Мариуполя
статья из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Уходящий год был переломным для жителей Донбасса. 24 февраля Россия начала проводить специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. На фотографиях URA.RU запечатлены последствия обстрелов Донецка, освобожденный Мариуполь, эвакуированные мирные жители. Военкоры запечатлели все главные события этого года: от объявления мобилизации в республиках в феврале до проведения референдумов, на которых жители освобожденных территорий проголосовали за вхождение в состав России.
22 февраля, мобилизационный пункт военкомата по Калининскому, Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка, расположенном в средней школе №19. Донецкая и Луганская народные республики на фоне обострения ситуации объявили 18 февраля об организации выезда населения в Россию, 19 февраля — о всеобщей мобилизации граждан.
Похороны погибших школьных учителей Елены Ивановой и Елены Кудрик. Школа № 50 в Горловке попала под обстрел ВСУ
САУ (122-мм самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика») производят стрельбы по противнику
Местные жители во время получения гуманитарной помощи на территории села. Жители освобожденных сел — Талаковка и Гнутово — под Мариуполем получили гуманитарную помощь от российских военных.
Прощание с Владимиром Жогой, позывной «Воха», командиром батальона «Спарта» Народной Милиции ДНР. Владимир Жога погиб при освобождении Волновахи, эвакуируя мирных жителей из зоны боевых действий. 6 марта 2022 года Владимир Путин подписал указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания «Герой России» посмертно.
Колонна техники российской армии на марше под Волновахой. Народная милиция ДНР сообщила о полном освобождении города Волноваха, что находится в нескольких десятках километрах от Донецка в южном направлении фронта. Интенсивные бои шли здесь все время с конца февраля — с начала спецоперации по денацификации Украины.
Последствия обстрела центра Донецка украинской ракетой «Точка-У», сбитой над Донецком. Эту фотографию URA.RU использовали итальянские СМИ для создания фейков о ВС РФ.
Сотрудники МЧС работают на месте разбора завалов в жилом доме в Донецке
Военнослужащие милиции ДНР во время несения службы на блокпосту
Местная жительница на окраине Мариуполя. Город был блокирован армией России и народной милицией ДНР. Сопротивляющиеся войска ВСУ начали массово выпускать людей, которых ранее использовали в качестве живого щита.
Местная жительница сидит в подвале собственного разрушенного дома
Жители украинского села Березовое получают гуманитарную помощь от волонтера
Жители Мариуполя помогают разместить раненого ребенка в результате обстрела на носилки
Мужчина плачет над могилой погибшей при обстрелах Мариуполя девочки
Документы, найденный на месте базирования украинских вооруженных сил
Военнослужащие добровольческого батальона «Ахмат» во время отработки штурма и зачистки здания в Мариуполе
Следы разрушений в центре города
Военнослужащий милиции ДНР сидит на стуле в коридоре освобожденной школы
Мужчина в Мариуполе катит велосипед на фоне сгоревшего танка
Мужчина, пострадавший в результате обстрелов, в городской больнице Мариуполя
Освобожденный Мариуполь
Призванные по мобилизации резервисты проходят обучение на полигоне под Луганском. В частности, ветераны боевых действий в СВО обучают новоприбывших управлению танковой техникой, а также зенитными орудиями.
Мирных жителей эвакуировали из Херсона
В Донбассе, Херсоне и Запорожье прошли референдумы, на которых жители проголосовали за вхождение в состав РФ. Позже Путин подписал указ о присоединении новых регионов.
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