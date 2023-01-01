01 января 2023

Как освобождали Донбасс в 2022 году. Фотоитоги года

Освобождение городов, присоединение новых территорий. Подборка фотографий от URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, армия, украина, мариуполь, военный, солдат, гуманитарная катастрофа, следы бомбандировки
Солдат на блокпосту пункта пропуска беженцев во время эвакуации из Мариуполя Фото:
статья из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уходящий год был переломным для жителей Донбасса. 24 февраля Россия начала проводить специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. На фотографиях URA.RU запечатлены последствия обстрелов Донецка, освобожденный Мариуполь, эвакуированные мирные жители. Военкоры запечатлели все главные события этого года: от объявления мобилизации в республиках в феврале до проведения референдумов, на которых жители освобожденных территорий проголосовали за вхождение в состав России.

Мобилизационный пункт в Донецке. Донецк, ДНР
22 февраля, мобилизационный пункт военкомата по Калининскому, Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка, расположенном в средней школе №19. Донецкая и Луганская народные республики на фоне обострения ситуации объявили 18 февраля об организации выезда населения в Россию, 19 февраля — о всеобщей мобилизации граждан.
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Похороны погибших учителей Горловка ДНР. Горловка ДНР
Похороны погибших школьных учителей Елены Ивановой и Елены Кудрик. Школа № 50 в Горловке попала под обстрел ВСУ
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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР
САУ (122-мм самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика») производят стрельбы по противнику
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Раздача гуманитарной помощи российскими военными. Талакиевка, ДНР
Местные жители во время получения гуманитарной помощи на территории села. Жители освобожденных сел — Талаковка и Гнутово — под Мариуполем получили гуманитарную помощь от российских военных.
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Прощание с Владимиром Жогой ДНР. Донецк
Прощание с Владимиром Жогой, позывной «Воха», командиром батальона «Спарта» Народной Милиции ДНР. Владимир Жога погиб при освобождении Волновахи, эвакуируя мирных жителей из зоны боевых действий. 6 марта 2022 года Владимир Путин подписал указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания «Герой России» посмертно.
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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР
Колонна техники российской армии на марше под Волновахой. Народная милиция ДНР сообщила о полном освобождении города Волноваха, что находится в нескольких десятках километрах от Донецка в южном направлении фронта. Интенсивные бои шли здесь все время с конца февраля — с начала спецоперации по денацификации Украины.
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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У, выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР
Последствия обстрела центра Донецка украинской ракетой «Точка-У», сбитой над Донецком. Эту фотографию URA.RU использовали итальянские СМИ для создания фейков о ВС РФ.
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Последствия обстрела ВСУ Киевского района г. Донецк. ДНР, Донецк
Сотрудники МЧС работают на месте разбора завалов в жилом доме в Донецке
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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина
Военнослужащие милиции ДНР во время несения службы на блокпосту
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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина
Местная жительница на окраине Мариуполя. Город был блокирован армией России и народной милицией ДНР. Сопротивляющиеся войска ВСУ начали массово выпускать людей, которых ранее использовали в качестве живого щита.
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Волонтер развозит гуманитарную помощь по освобожденным селам. ДНР
Местная жительница сидит в подвале собственного разрушенного дома
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Волонтер развозит гуманитарную помощь по освобожденным селам. ДНР
Жители украинского села Березовое получают гуманитарную помощь от волонтера
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Мариуполь. Украина
Жители Мариуполя помогают разместить раненого ребенка в результате обстрела на носилки
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Старокрымское Кладбище. Мариуполь
Мужчина плачет над могилой погибшей при обстрелах Мариуполя девочки
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Мариуполь. Украина
Документы, найденный на месте базирования украинских вооруженных сил
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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина
Военнослужащие добровольческого батальона «Ахмат» во время отработки штурма и зачистки здания в Мариуполе
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Мариуполь. Украина
Следы разрушений в центре города
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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина
Военнослужащий милиции ДНР сидит на стуле в коридоре освобожденной школы
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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина
Мужчина в Мариуполе катит велосипед на фоне сгоревшего танка
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Работа госпиталя, организованном в кардиоцентре Мариуполя. Украина
Мужчина, пострадавший в результате обстрелов, в городской больнице Мариуполя
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Мариуполь сегодня,строительство и восстановление.
Освобожденный Мариуполь
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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск
Призванные по мобилизации резервисты проходят обучение на полигоне под Луганском. В частности, ветераны боевых действий в СВО обучают новоприбывших управлению танковой техникой, а также зенитными орудиями.
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Эвакуация в Херсоне. Херсон
Мирных жителей эвакуировали из Херсона
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Оглашение результатов после подсчета голосов на референдуме о вхождении ЛДНР, Запорожья, Херсона в состав РФ. Донецк
В Донбассе, Херсоне и Запорожье прошли референдумы, на которых жители проголосовали за вхождение в состав РФ. Позже Путин подписал указ о присоединении новых регионов.
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Уходящий год был переломным для жителей Донбасса. 24 февраля Россия начала проводить специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. На фотографиях URA.RU запечатлены последствия обстрелов Донецка, освобожденный Мариуполь, эвакуированные мирные жители. Военкоры запечатлели все главные события этого года: от объявления мобилизации в республиках в феврале до проведения референдумов, на которых жители освобожденных территорий проголосовали за вхождение в состав России.
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