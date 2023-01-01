Как освобождали Донбасс в 2022 году. Фотоитоги года

Освобождение городов, присоединение новых территорий. Подборка фотографий от URA.RU

02 января 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Солдат на блокпосту пункта пропуска беженцев во время эвакуации из Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уходящий год был переломным для жителей Донбасса. 24 февраля Россия начала проводить специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. На фотографиях URA.RU запечатлены последствия обстрелов Донецка, освобожденный Мариуполь, эвакуированные мирные жители. Военкоры запечатлели все главные события этого года: от объявления мобилизации в республиках в феврале до проведения референдумов, на которых жители освобожденных территорий проголосовали за вхождение в состав России. 22 февраля, мобилизационный пункт военкомата по Калининскому, Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка, расположенном в средней школе №19. Донецкая и Луганская народные республики на фоне обострения ситуации объявили 18 февраля об организации выезда населения в Россию, 19 февраля — о всеобщей мобилизации граждан. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Похороны погибших школьных учителей Елены Ивановой и Елены Кудрик. Школа № 50 в Горловке попала под обстрел ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU САУ (122-мм самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика») производят стрельбы по противнику Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Местные жители во время получения гуманитарной помощи на территории села. Жители освобожденных сел — Талаковка и Гнутово — под Мариуполем получили гуманитарную помощь от российских военных. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Прощание с Владимиром Жогой, позывной «Воха», командиром батальона «Спарта» Народной Милиции ДНР. Владимир Жога погиб при освобождении Волновахи, эвакуируя мирных жителей из зоны боевых действий. 6 марта 2022 года Владимир Путин подписал указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания «Герой России» посмертно. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Колонна техники российской армии на марше под Волновахой. Народная милиция ДНР сообщила о полном освобождении города Волноваха, что находится в нескольких десятках километрах от Донецка в южном направлении фронта. Интенсивные бои шли здесь все время с конца февраля — с начала спецоперации по денацификации Украины. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Последствия обстрела центра Донецка украинской ракетой «Точка-У», сбитой над Донецком. Эту фотографию URA.RU использовали итальянские СМИ для создания фейков о ВС РФ. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сотрудники МЧС работают на месте разбора завалов в жилом доме в Донецке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Военнослужащие милиции ДНР во время несения службы на блокпосту Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Местная жительница на окраине Мариуполя. Город был блокирован армией России и народной милицией ДНР. Сопротивляющиеся войска ВСУ начали массово выпускать людей, которых ранее использовали в качестве живого щита. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Местная жительница сидит в подвале собственного разрушенного дома Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители украинского села Березовое получают гуманитарную помощь от волонтера Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители Мариуполя помогают разместить раненого ребенка в результате обстрела на носилки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мужчина плачет над могилой погибшей при обстрелах Мариуполя девочки Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Документы, найденный на месте базирования украинских вооруженных сил Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Военнослужащие добровольческого батальона «Ахмат» во время отработки штурма и зачистки здания в Мариуполе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Следы разрушений в центре города Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Военнослужащий милиции ДНР сидит на стуле в коридоре освобожденной школы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мужчина в Мариуполе катит велосипед на фоне сгоревшего танка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мужчина, пострадавший в результате обстрелов, в городской больнице Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Освобожденный Мариуполь Фото: Сергей Венявский © URA.RU Призванные по мобилизации резервисты проходят обучение на полигоне под Луганском. В частности, ветераны боевых действий в СВО обучают новоприбывших управлению танковой техникой, а также зенитными орудиями. Фото: Михаил Калянов © URA.RU Мирных жителей эвакуировали из Херсона Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Донбассе, Херсоне и Запорожье прошли референдумы, на которых жители проголосовали за вхождение в состав РФ. Позже Путин подписал указ о присоединении новых регионов. Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Уходящий год был переломным для жителей Донбасса. 24 февраля Россия начала проводить специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. На фотографиях URA.RU запечатлены последствия обстрелов Донецка, освобожденный Мариуполь, эвакуированные мирные жители. Военкоры запечатлели все главные события этого года: от объявления мобилизации в республиках в феврале до проведения референдумов, на которых жители освобожденных территорий проголосовали за вхождение в состав России.