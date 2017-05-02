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02 мая 2017
10:34  02 мая 2017 0

Бюджетники, не получившие карту «Мир», останутся без зарплаты

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, платежная система мир
Бюджетникам нужно поторопиться с оформлением карт национальной платежной системыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все сотрудники бюджетных организаций обязаны получить карту «Мир» до 1 июля 2018 года, иначе они рискуют остаться без заработной платы. Если карточный счет бюджетника до указанной даты не будет привязан к карте «Мир», то банк будет учитывать переведенные на зарплату деньги, как средства «невыясненного назначения», говорится в проекте указания Центробанка.

В пояснениях ЦБ указано, что банк обязан предупредить клиента о поступлении денежных средств на его счет, а также предложить три варианта: открыть новый счет с картой «Мир», открыть счет без карты, получить деньги наличными, пишет газета «Ведомости». При этом, если в течение 10 дней клиент не обратиться за деньгами, банк вернет средства плательщику.

По мнению экспертов, одного года достаточно для того, чтобы перевести всех бюджетников на карты «Мир», кроме того, за 10 дней можно легко открыть новый счет и выпустить карту.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о переводе на карты «Мир» бюджетников, пенсионеров и получателей стипендий, напоминает «Федеральное агентство новостей». Согласно тексту документа, кредитные организации должны не позднее 1 июля 2017 года обеспечить прием национальных платежных инструментов во всех своих технических устройствах. Выплаты пенсий и зарплат бюджетникам будут проводиться также с помощью национальных платежных инструментов.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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